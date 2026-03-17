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Saúde & Bem-estar

Câncer e endometriose: entenda como as doenças se manifestam ao longo da vida

Especialistas explicam como sinais discretos, acesso ao diagnóstico e avanços médicos influenciam o cuidado e o tratamento dessas condições

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