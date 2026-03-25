Cachorro latindo muito: o que pode ser? 

Os latidos podem transmitir diferentes mensagens, como alerta, medo, excitação ou necessidade de atenção Karel Bock / Shutterstock | Portal EdiCase

Os cães se comunicam na maior parte do tempo por meio da linguagem corporal, utilizando posturas, movimentos e expressões para demonstrar o que sentem. No entanto, os latidos também fazem parte dessa comunicação e podem transmitir diferentes mensagens, como alerta, medo, excitação ou necessidade de atenção.

Alguns cães naturalmente latem mais do que outros, inclusive por características da raça ou do temperamento. Porém, quando o latido se torna insistente ou excessivo, é importante investigar as possíveis causas. Esse comportamento pode indicar desde algo simples até questões emocionais ou de saúde que merecem atenção. Veja!

1. Tédio e falta de estímulo

O tédio é uma das causas mais comuns de latidos excessivos, principalmente em cães que passam muito tempo sozinhos ou sem atividades. Quando não recebem estímulos físicos e mentais suficientes, os animais acabam buscando formas de gastar energia, e o latido pode se tornar uma delas.

É possível identificar esse motivo quando o cachorro late de forma repetitiva e sem um estímulo aparente. Investir em passeios diários, brinquedos interativos e momentos de interação ajuda a reduzir esse comportamento e melhora o bem-estar do pet.

2. Ansiedade de separação

A ansiedade de separação ocorre quando o cachorro não consegue lidar bem com a ausência do tutor. Nesses casos, os latidos costumam acontecer principalmente quando o animal fica sozinho, podendo vir acompanhados de destruição de objetos ou agitação.

Esse comportamento indica sofrimento emocional e deve ser tratado com cuidado. O ideal é trabalhar a adaptação gradual à ausência, além de criar uma rotina previsível. Em alguns casos, a ajuda de um adestrador ou veterinário comportamental pode ser necessária.

3. Necessidade de atenção

Muitos cães aprendem que latir é uma forma eficaz de chamar a atenção do tutor. Se o comportamento for reforçado, mesmo que de forma involuntária, ele tende a se repetir com frequência. O latido nesse caso costuma acontecer quando o pet quer brincar, receber carinho ou até ganhar comida. Para lidar com isso, é importante não reforçar o comportamento e oferecer atenção em momentos de calma. Ensinar comandos básicos também ajuda o cachorro a entender outras formas de se comunicar.

Cães podem latir diante de sons, pessoas ou animais desconhecidos boytsov / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Alerta e proteção territorial

Os cães possuem um instinto de proteção, o que os leva a latir diante de sons, pessoas ou animais desconhecidos. Esse tipo de latido costuma ser mais intenso e direcionado, indicando que o animal está em estado de alerta. É possível perceber esse comportamento quando o cachorro late ao ouvir barulhos na rua ou ao ver alguém se aproximando do portão. Embora seja um comportamento natural, é possível trabalhar a socialização e o treinamento para evitar que o pet se torne excessivamente reativo.

5. Medo ou insegurança

O medo também pode levar o cachorro a latir como forma de defesa. Situações como fogos de artifício, tempestades ou ambientes desconhecidos podem desencadear esse comportamento. Nesses casos, o latido geralmente vem acompanhado de sinais como tremores, cauda baixa e tentativa de se esconder. É importante oferecer segurança e evitar expor o animal a situações estressantes sem preparo. Técnicas de dessensibilização e o uso de ambientes tranquilos podem ajudar a reduzir o medo.

6. Excitação ou excesso de energia

Alguns cães latem quando estão muito animados, especialmente durante brincadeiras, passeios ou ao receber visitas. Esse tipo de latido costuma ser agudo e acompanhado de pulos e agitação. Embora seja um comportamento comum, o excesso pode indicar que o animal precisa de mais atividades para equilibrar sua energia. Manter uma rotina com exercícios físicos regulares e momentos de treino ajuda a controlar a excitação e promove um comportamento mais equilibrado.

7. Problemas de saúde ou desconforto