Bolo de liquidificador: 4 receitas rápidas e deliciosas para o dia a dia

Bolo de baunilha de liquidificador Elena Veselova / Shutterstock | Portal EdiCase

O bolo de liquidificador é uma opção prática e perfeita para o dia a dia, especialmente para quem busca rapidez na cozinha sem abrir mão do sabor. As receitas costumam levar ingredientes simples e o preparo é feito em poucos minutos. O resultado são bolos macios, saborosos e ideais para acompanhar um café ou servir em diferentes momentos do dia.

Abaixo, confira receitas de bolo de liquidificador para o dia a dia!

1. Bolo de baunilha de liquidificador

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de essência de baunilha

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o leite e a essência de baunilha. Bata por cerca de 2 a 3 minutos, até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, despeje o conteúdo do liquidificador e acrescente a farinha de trigo e o sal. Misture delicadamente até incorporar bem. Por último, adicione o fermento em pó e misture suavemente, apenas para integrar à massa. Despeje a massa em uma forma com furo no meio, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 45 minutos, ou até que o bolo esteja dourado e passe no teste do palito. Espere amornar, desenforme e sirva.

2. Bolo de banana de liquidificador

Ingredientes

3 bananas maduras

3 ovos

200 g de açúcar

120 ml de óleo

240 ml de leite

240 g de farinha de trigo

10 g de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de canela em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque as bananas, os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até formar uma mistura cremosa. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de trigo, o sal e a canela. Misture bem até a massa ficar homogênea. Acrescente o fermento por último e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere esfriar um pouco antes de desenformar. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde de liquidificador WS-Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Bolo de milho-verde de liquidificador

Ingredientes

200 g de milho-verde

240 ml de leite

200 g de açúcar

120 ml de óleo

3 ovos

150 g de fubá

30 g de farinha de trigo

10 g de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o milho-verde, o leite, o açúcar, o óleo e os ovos. Bata por 2 a 3 minutos até formar uma mistura homogênea. Adicione o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente apenas para incorporar. Acrescente o fermento e misture delicadamente com uma colher ou use a função pulsar do liquidificador. Despeje a massa em uma forma com furo no meio, untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 40 a 50 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Espere amornar, desenforme e sirva.

4. Bolo de iogurte de liquidificador

Ingredientes

170 g de iogurte natural

3 ovos

200 g de açúcar

120 ml de óleo

240 g de farinha de trigo

10 g de fermento em pó

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo