Bolo de liquidificador: 3 receitas rápidas e incríveis para o lanche da tarde

Bolo de fubá Paulo Zanella / Shutterstock | Portal EdiCase

O bolo de liquidificador é uma opção prática e deliciosa para preparar para o lanche da tarde, especialmente para quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão do sabor. Com poucos ingredientes e um modo de preparo simples, basta bater tudo e levar ao forno para obter um resultado macio e caseiro.

Abaixo, confira 3 receitas rápidas de bolo de liquidificador para o lanche da tarde!

1. Bolo de fubá

Ingredientes

3 ovos

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de fubá

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, coloque os ovos, o açúcar, o óleo e o leite. Bata por cerca de 2 a 3 minutos até ficar homogêneo. Acrescente o fubá, a farinha de trigo e o sal. Bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture rapidamente com uma colher ou pulsando levemente no liquidificador. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 35 a 45 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito. Aguarde amornar, desenforme e sirva em seguida.

2. Bolo de maracujá

Ingredientes

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de suco de maracujá natural

natural 1 1/2 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o suco de maracujá e o açúcar até formar uma mistura homogênea. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e mexa até incorporar. Por último, adicione o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e dourar. Retire do forno e aguarde amornar. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Bolo de amendoim com cobertura cremosa MShev / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Bolo de amendoim com cobertura cremosa

Ingredientes

Massa

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de leite

1 1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de amendoim torrado e triturado (sem pele e sem sal)

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

3 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o amendoim até obter uma mistura homogênea e levemente cremosa. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e misture até incorporar. Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até crescer e ficar dourado. Retire do forno e aguarde amornar. Reserve.

Cobertura