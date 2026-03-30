Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 30 de março a 05 de abril de 2026

A semana será marcada por escolhas, oportunidades e crescimento gradual T.Den_Team / Shutterstock | Portal EdiCase

Esta semana marcará o início de um novo ciclo de ação após um período de ajustes internos. O baralho cigano revela que atitudes práticas começarão a trazer respostas mais rápidas. Segundo o Mestre Ravi Vidya, este será um momento de confiança, mas com consciência.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

A semana do nativo de Áries favorecerá decisões rápidas, mas exigirá foco Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Cavaleiro” traz movimento e iniciativa. A semana favorecerá decisões rápidas, mas exigirá foco. No amor, atitudes diretas aproximarão. No trabalho, oportunidades surgirão.

Touro

O nativo de Touro avançará com segurança e construirá bases mais sólidas em diferentes áreas Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Árvore” indica crescimento sólido e gradual. No entanto, evite a pressa. No amor, haverá estabilidade emocional. No trabalho, haverá evolução consistente.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos precisará organizar pensamentos e equilibrar a comunicação Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Pássaros” aponta excesso de comunicação. Será importante tomar cuidado com a ansiedade. No amor, haverá diálogo claro. No trabalho, será necessária organização mental.

Câncer

O nativo de Câncer buscará conforto e fortalecerá vínculos que trazem estabilidade emocional Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Casa” traz segurança e acolhimento. Será importante focar o que traz estabilidade. No amor, os vínculos se fortalecerão. No trabalho, haverá base sólida.

Leão

O nativo de Leão brilhará e receberá reconhecimento por seus esforços Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Sol” ilumina caminhos. O reconhecimento estará em alta. No amor, haverá magnetismo. No trabalho, haverá destaque profissional.

Virgem

O nativo de Virgem deverá analisar com cautela e escolher melhor o que revelar ou manter em sigilo Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Livro” pede discrição e análise. Nem tudo deverá ser exposto. No amor, precisará observar mais. No trabalho, será necessário estratégia.

Libra

O nativo de Libra viverá momentos mais leves e encontrará harmonia nas relações Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Buquê” traz harmonia e boas notícias. A semana suavizará tensões. No amor, haverá carinho. No trabalho, haverá reconhecimento.

Escorpião

O nativo de Escorpião deverá fazer cortes necessários e abrir espaço para o novo Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Foice” indica cortes necessários. Evite prolongar o que já acabou. No amor, tome decisões firmes. No trabalho, haverá renovação.

Sagitário

O nativo de Sagitário deverá definir caminhos e tomar decisões importantes para o futuro Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Caminhos” pede escolhas. Por isso, nesta semana, evite indecisão. No amor, defina rumos. No trabalho, foque a direção.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio deverá focar as metas de longo prazo e fortalecer sua estrutura Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Torre” reforça a responsabilidade. Você deverá focar as metas de longo prazo. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.

Aquário

O nativo de Aquário enxergará novas possibilidades e encontrará saídas criativas Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Estrela” traz esperança e visão. Você deverá confiar no futuro. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, haverá inovação.

Peixes

O nativo de Peixes terá uma semana de fluxo e prosperidade Lena Pronne / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Peixes” indica fluxo e prosperidade. Por isso, nesta semana, evite excessos. No amor, haverá intensidade equilibrada. No trabalho, haverá ganhos.

Por Ravi Vidya