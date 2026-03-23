Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 a 29 de março de 2026

Será uma semana propícia para alinhar intenções, agir com maturidade e abrir espaço para novas oportunidades Katya Bogina / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana se encerrará um ciclo de amadurecimento iniciado no começo do mês. O Baralho Cigano mostra que colheitas começarão a aparecer conforme as escolhas feitas anteriormente. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a consciência gera destino.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O nativo de Áries viverá uma semana de vitória e clareza, com decisões corretas e reconhecimento no trabalho Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Sol” traz vitória e clareza. A semana favorecerá decisões corretas. No amor, a energia vibrante aproximará pessoas. No trabalho, haverá reconhecimento.

Touro

O nativo de Touro viverá uma semana de firmeza nas relações e possível crescimento no trabalho Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Âncora” reforça estabilidade. A segurança será prioridade. No amor, a firmeza fortalecerá laços. No trabalho, a constância trará crescimento.

Gêmeos

O nativo de Gêmeos receberá possíveis notícias transformadoras Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Carta” indica notícias transformadoras. Algo aguardado poderá se confirmar. No amor, haverá comunicação sincera. No trabalho, propostas surgirão.

Câncer

O nativo de Câncer se envolverá com mais afeto e fortalecerá vínculos por meio da empatia Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Coração” amplia sensibilidade e afeto. A semana favorecerá reconciliações. No amor, haverá entrega verdadeira. No trabalho, prevalecerá empatia.

Leão

O nativo de Leão assumirá compromissos sólidos e verá relações se definirem Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Anel” fala de compromissos sólidos. As relações se definirão. No amor, alianças se fortalecerão. No trabalho, haverá contratos importantes.

Virgem

O nativo de Virgem encontrará sorte em oportunidades rápidas e inesperadas Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Trevo” aponta para sorte rápida. Será importante aproveitar oportunidades imediatas. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, surgirão chances inesperadas.

Libra

O nativo de Libra precisará se posicionar Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Justiça” exige posicionamento. Decidir será inevitável. No amor, haverá equilíbrio nas palavras. No trabalho, ocorrerão decisões estratégicas.

Escorpião

O nativo de Escorpião encerrará um ciclo definitivo e passará por transformação Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Caixão” confirma encerramentos definitivos. Um ciclo chegará ao fim. No amor, haverá desapego libertador. No trabalho, ocorrerá transformação.

Sagitário

O nativo de Sagitário avançará com notícias positivas e movimento favorável Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Cavaleiro” traz avanço e notícias. Um movimento positivo se aproximará. No amor, haverá encontros animadores. No trabalho, ocorrerá progresso.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio poderá ser recompensado pela paciência Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Montanha” aponta para desafios superáveis. A persistência será recompensada. No amor, a paciência fortalecerá. No trabalho, haverá superação.

Aquário

O nativo de Aquário encontrará soluções e verá caminhos se abrirem Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Chave” revela solução e desbloqueio. Algo se resolverá finalmente. No amor, haverá clareza emocional. No trabalho, portas se abrirão.

Peixes

O nativo de Peixes poderá ter aprendizados e assumir responsabilidade Olha Yermishyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Cruz” fala de aprendizado e responsabilidade. Aceitar desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade emocional; no trabalho, compromisso espiritual e prático.

Por Ravi Vidya