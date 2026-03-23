Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 23 a 29 de março de 2026

Nesta semana se encerrará um ciclo de amadurecimento iniciado no começo do mês. O Baralho Cigano mostra que colheitas começarão a aparecer conforme as escolhas feitas anteriormente. Segundo o Mestre Ravi Vidya, a consciência gera destino.
A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!
Áries
A carta “O Sol” traz vitória e clareza. A semana favorecerá decisões corretas. No amor, a energia vibrante aproximará pessoas. No trabalho, haverá reconhecimento.
Touro
A carta “A Âncora” reforça estabilidade. A segurança será prioridade. No amor, a firmeza fortalecerá laços. No trabalho, a constância trará crescimento.
Gêmeos
A carta “A Carta” indica notícias transformadoras. Algo aguardado poderá se confirmar. No amor, haverá comunicação sincera. No trabalho, propostas surgirão.
Câncer
A carta “O Coração” amplia sensibilidade e afeto. A semana favorecerá reconciliações. No amor, haverá entrega verdadeira. No trabalho, prevalecerá empatia.
Leão
A carta “O Anel” fala de compromissos sólidos. As relações se definirão. No amor, alianças se fortalecerão. No trabalho, haverá contratos importantes.
Virgem
A carta “O Trevo” aponta para sorte rápida. Será importante aproveitar oportunidades imediatas. No amor, a leveza favorecerá encontros. No trabalho, surgirão chances inesperadas.
Libra
A carta “A Justiça” exige posicionamento. Decidir será inevitável. No amor, haverá equilíbrio nas palavras. No trabalho, ocorrerão decisões estratégicas.
Escorpião
A carta “O Caixão” confirma encerramentos definitivos. Um ciclo chegará ao fim. No amor, haverá desapego libertador. No trabalho, ocorrerá transformação.
Sagitário
A carta “O Cavaleiro” traz avanço e notícias. Um movimento positivo se aproximará. No amor, haverá encontros animadores. No trabalho, ocorrerá progresso.
Capricórnio
A carta “A Montanha” aponta para desafios superáveis. A persistência será recompensada. No amor, a paciência fortalecerá. No trabalho, haverá superação.
Aquário
A carta “A Chave” revela solução e desbloqueio. Algo se resolverá finalmente. No amor, haverá clareza emocional. No trabalho, portas se abrirão.
Peixes
A carta “A Cruz” fala de aprendizado e responsabilidade. Aceitar desafios trará crescimento. No amor, haverá maturidade emocional; no trabalho, compromisso espiritual e prático.
Por Ravi Vidya
O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.