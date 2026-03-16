Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 16 a 22 de março de 2026

Nesta semana, pequenas mudanças revelarão a importância da flexibilidade e da atenção aos detalhes Billion Photos / Shutterstock | Portal EdiCase

Esta semana marcará transição e ajustes importantes para os nativos. O baralho cigano mostra que mudanças sutis poderão alterar grandes resultados. Segundo o Mestre Ravi Vidya, flexibilidade será sinal de sabedoria.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Áries deverá agir com cautela antes de tomar decisões rápidas, evitando arrependimentos no amor e no trabalho Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Foice” aponta decisões rápidas. Você deverá evitar agir por impulso emocional. No amor, cortes precipitados poderão gerar arrependimento. No trabalho, será importante manter foco no essencial.

Touro

Para Touro, o momento favorecerá a segurança e a estabilidade, fortalecendo vínculos afetivos e equilíbrio emocional Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Casa” traz estabilidade e proteção. A semana favorecerá organização doméstica e emocional. No amor, a segurança fortalecerá vínculos. No trabalho, haverá estabilidade.

Gêmeos

Gêmeos deverá controlar estímulos excessivos, priorizando comunicação clara e organização de tarefas Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Pássaros” indica excesso de estímulos. Você deverá ter cuidado com a ansiedade. No amor, diálogo claro evitará ruídos. No trabalho, priorize as tarefas.

Câncer

Câncer vivenciará o crescimento gradual e será importante ter paciência para que relações e projetos se desenvolvam naturalmente Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Árvore” simboliza crescimento gradual. Não apresse os processos. No amor, as relações irão amadurecer. No trabalho, a evolução será consistente.

Leão

Leão contará com confiança e magnetismo em alta, abrindo portas para reconhecimento e destaque no trabalho Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Sol” amplia confiança e sucesso. O reconhecimento poderá chegar. No amor, o magnetismo estará em alta. No trabalho, haverá destaque profissional.

Virgem

Virgem deverá focar os estudos e o planejamento, mantendo organização e preparo estratégico para a semana Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Livro” sugere estudos e planejamento. A semana favorecerá organização estratégica. No amor, será importante evitar suposições silenciosas. No trabalho, priorize a preparação.

Libra

Para Libra, boas notícias e harmonia suavizarão situações, e gestos carinhosos poderão fortalecer relacionamentos e melhorar o clima Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Buquê” indica harmonia e boas notícias. Situações irão se suavizar. No amor, gestos carinhosos poderão fortalecer vínculos. No trabalho, o clima estará positivo.

Escorpião

Escorpião usará a força com sabedoria para garantir respeito e autoridade Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “O Urso” fala de poder e liderança. Você deverá usar sua força com sabedoria. No amor, será importante evitar ciúmes excessivos. No trabalho, a sua autoridade será reconhecida.

Sagitário

Sagitário deverá tomar decisões firmes e evitar adiar escolhas que podem gerar estagnação Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Caminhos” pede decisão firme. Adiar escolhas poderá gerar estagnação. No amor, a clareza trará alívio. No trabalho, busque definição estratégica.

Capricórnio

Capricórnio deverá se concentrar nas responsabilidades e focar as metas de longo prazo para manter estrutura e disciplina Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Torre” reforça responsabilidade. A semana pedirá foco em metas longas. No amor, cuidado com o distanciamento. No trabalho, haverá estrutura.

Aquário

Aquário deverá confiar na visão pessoal para favorecer criatividade e clareza de ideias Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “A Estrela” traz inspiração renovada. Você deverá confiar na sua visão. No amor, haverá conexão espiritual. No trabalho, a criatividade estará em alta.

Peixes

Peixes deverá cuidar da intensidade emocional para manter harmonia e evitar excessos Platon Anton / Shutterstock | Portal EdiCase

A carta “Os Peixes” indica movimentação financeira. Você deverá evitar excessos emocionais. No amor, a intensidade pedirá equilíbrio. No trabalho, oportunidades estarão ligadas a ganhos.

Por Ravi Vidya