Bacalhau de forno: 5 receitas práticas e saudáveis para almoço e jantar

Bacalhau de forno com tomate-cereja Alexander Prokopenko / Shutterstock | Portal EdiCase

Quando a ideia é montar uma refeição equilibrada sem perder tempo, o bacalhau de forno costuma ser uma das melhores escolhas. Ele permite preparos rápidos, não exige técnicas complexas e ainda entrega um prato completo, ideal para rotina corrida ou momentos especiais.

Se a proposta é variar o cardápio sem esforço, apostar em novas formas de preparar bacalhau de forno pode mudar sua rotina na cozinha. Veja cinco receitas práticas e saudáveis para almoço e jantar!

1. Bacalhau de forno com tomate-cereja

Ingredientes

4 postas de bacalhau dessalgadas (com cerca de 150 g cada)

300 g de tomate-cereja

1 limão -siciliano cortado em rodelas finas

-siciliano cortado em rodelas finas 2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de sal

1 colher de chá de tomilho fresco

2 dentes de alho picados

50 ml de água

Modo de preparo

Em uma travessa que possa ir ao forno, regue o fundo com 1 colher de sopa de azeite de oliva. Em seguida, disponha as postas de bacalhau, deixando um pequeno espaço entre elas. Tempere com pimenta-do-reino, páprica, tomilho e alho. Se necessário, adicione uma pequena quantidade de sal, com cuidado.

Em seguida, distribua o tomate-cereja ao redor e sobre o peixe. Coloque as rodelas de limão-siciliano por cima das postas, regue tudo com o restante do azeite e adicione a água no fundo da travessa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até o bacalhau ficar macio e o tomate-cereja começar a murchar e liberar suco. Retire do forno, finalize com um pouco mais de tomilho fresco e sirva ainda quente.

2. Bacalhau ao forno com pimentões coloridos

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas (com cerca de 180 g cada)

1 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1 pimentão amarelo cortado em tiras

1 pimentão verde cortado em tiras

3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica defumada

50 ml de água

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua os pimentões no fundo e regue com uma colher de sopa de azeite. Coloque o bacalhau por cima e tempere com pimenta-do-reino e páprica defumada. Depois, espalhe o alho e regue com o restante do azeite. Adicione a água no fundo da travessa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 30 minutos, até que o peixe esteja macio e os pimentões, levemente assados. Sirva em seguida.

Bacalhau de forno com batata e azeitona lhmfoto / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Bacalhau de forno com batata e azeitona

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado em lascas grandes

400 g de batata descascada e cortada em rodelas finas

Água para cozinhar

1 cebola cortada em fatias finas

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

50 g de azeitona preta sem caroço picada

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de páprica doce

2 colheres de sopa de salsinha picada

50 ml de leite desnatado

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as rodelas de batata em água fervente, em fogo médio, por cerca de 5 a 7 minutos, apenas até ficarem levemente macias, sem desmanchar. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 8 minutos até ficar bem macia e levemente dourada. Acrescente o alho e mexa por mais 1 minuto. Adicione o bacalhau desfiado, a pimenta-do-reino e a páprica, misturando por 3 a 4 minutos apenas para incorporar os sabores. Desligue o fogo.

Faça uma camada com parte das batatas no fundo da travessa, adicione o bacalhau com a cebola por cima e distribua as azeitonas. Depois, regue com o leite desnatado e o restante do azeite para manter a umidade sem excesso de gordura. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar levemente por cima e ficar bem aquecido. Finalize com salsinha picada e sirva ainda quente.

4. Bacalhau de forno com purê de batata

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado em lascas

600 g de batata descascada e cortada em pedaços

descascada e cortada em pedaços 150 ml de leite desnatado quente

Água para cozinhar

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/4 de colher de chá de noz-moscada em pó

2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente, em fogo médio, por cerca de 20 minutos, até ficarem bem macias. Escorra completamente e amasse ainda quentes até formar um purê uniforme. Em seguida, adicione o leite, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada. Misture até obter uma textura cremosa e reserve.

Após, em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola por cerca de 5 minutos até ficar macia. Acrescente o alho e mexa por 1 minuto. Adicione o bacalhau e refogue por mais 3 a 5 minutos apenas para incorporar os sabores, evitando excesso de óleo. Ajuste o sal com cuidado e desligue o fogo.

Regue o fundo da travessa com um fio de azeite e distribua o bacalhau refogado. Depois, cubra com o purê de batata, espalhando bem até nivelar. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 20 a 25 minutos, até dourar levemente a superfície. Retire, finalize com cebolinha e sirva ainda quente.

5. Bacalhau ao forno com brócolis

Ingredientes

2 postas de bacalhau dessalgadas (com cerca de 180 g cada)

400 g de batata cortada em rodelas médias

200 g de brócolis em floretes

em floretes 3 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano seco

80 ml de caldo de legumes caseiro

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, cozinhe as batatas em água fervente, em fogo médio, por cerca de 8 minutos, até ficarem levemente macias, e escorra. Em uma panela, cozinhe o brócolis por 3 minutos em água fervente, em fogo médio. Escorra e reserve.

Regue o fundo de uma travessa com 1 colher de sopa de azeite de oliva e distribua as batatas. Coloque as postas de bacalhau sobre as batatas, mantendo espaço entre elas para que as laterais assem de forma uniforme. Depois, tempere com pimenta-do-reino e páprica doce, espalhando bem por toda a superfície. Ajuste o sal apenas se necessário. Distribua o alho picado sobre o bacalhau e acrescente os floretes de brócolis ao redor.