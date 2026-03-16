Ana Paula está no paredão do BBB 26: 5 polêmicas da veterana na casa

Confrontos e opiniões fortes colocam Ana Paula no centro do jogo Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

Conhecida pelo temperamento forte e pela forma direta de se posicionar, Ana Paula Renault rapidamente se tornou um dos nomes mais comentados do BBB 26. A veterana não costuma evitar confrontos e frequentemente expõe suas opiniões nas dinâmicas e nas conversas dentro da casa, o que acaba gerando debates, alianças abaladas e discussões com outros participantes.

A sister é uma das emparedadas do nono Paredão da temporada, disputando a permanência na casa ao lado de Breno e Leandro Boneco. A berlinda começou a ser formada em uma dinâmica em grupo inspirada em pedra, papel e tesoura, em que os participantes foram divididos em equipes e precisaram indicar adversários diretamente ao Paredão, colocando Ana Paula entre os primeiros nomes da semana.

Esse perfil mais incisivo tem movimentado o jogo e colocado a participante no centro de vários momentos marcantes do BBB 26. Veja 5 polêmicas da veterana na casa!

1. Briga com Alberto Cowboy após provocação

Enquanto discutia com Jonas, Ana Paula foi provocada por Alberto Cowboy, que passou pelo local e mencionou a família da jornalista. O brother afirmou que Milena teria perdido uma prova de propósito para que a veterana pudesse ver o pai, comentário que irritou imediatamente a participante.

A partir daí, a discussão ganhou força e se transformou em um bate-boca que tomou conta da casa. Revoltada, Ana Paula tentou ir até o quarto de Alberto para continuar o confronto, mas acabou sendo contida por Milena, Samira e Juliano.

Ao chegar à sala, a jornalista encontrou o chapéu característico do rival e decidiu amassá-lo. O gesto foi interpretado como uma provocação direta e aumentou ainda mais o clima de tensão entre os dois participantes. O episódio rapidamente virou assunto entre os confinados e também repercutiu fora da casa.

2. Discussão com Babu após o Sincerão

Ana Paula também protagonizou um momento tenso com Babu após uma das dinâmicas do Sincerão, na qual os participantes precisavam apontar quem seria “o maior traidor” da casa — e os dois acabaram se escolhendo. Durante a discussão, passaram a discordar sobre atitudes dentro do jogo.

A jornalista questionou algumas posturas do brother, acusando-o de ter um “jogo sujo” e de manipular aliados, enquanto ele rebateu com críticas diretas à postura dela, colocando em dúvida sua sinceridade e ética dentro da competição. O confronto chamou atenção dentro da casa e reforçou o clima de rivalidade entre os participantes naquele momento.

3. Climão com Solange Couto após mudança de atitude

Ana Paula também enfrentou um momento desconfortável com Solange Couto dentro da casa. Em um episódio anterior, a jornalista havia demonstrado apoio à atriz quando ela foi chamada de “planta” no Sincerão e passou a usar um chapéu de planta. No entanto, dias depois, a relação entre as duas mudou.

Após uma Prova do Líder, Ana Paula tentou puxar conversa com Solange, mas percebeu que a colega evitava qualquer interação. Diante da atitude, questionou se estava sendo ignorada, sem obter resposta. O distanciamento ocorreu em meio à estratégia comentada por participantes do grupo de Babu Santana, que sugeriram dar um “gelo” no grupo de Ana Paula com o intuito de causar uma reação da sister.

Sem entender o motivo do afastamento, Ana Paula comentou com outros brothers que achou o comportamento estranho, enquanto a atriz preferiu não explicar a decisão e manteve o silêncio.

Conversa sobre atitudes no jogo termina em confronto entre Ana Paula e Breno Reprodução digital / TV Globo | Portal EdiCase

4. Desentendimento com Breno por causa de Babu

Ana Paula também se desentendeu com Breno ao comentar uma atitude de Babu Santana no jogo. A jornalista afirmou que o ator teria traído a confiança dela e de Milena, lembrando um momento da sexta Prova do Anjo, quando Babu a eliminou da disputa dizendo que escolheu de forma aleatória com “uni-duni-tê”. Breno discordou da interpretação e afirmou que não via a atitude como traição, o que deu início ao bate-boca entre os dois.

Durante a discussão, Ana Paula disse que o brother não precisava entender seu raciocínio, enquanto Breno tentou rebater os argumentos apresentados por ela. A conversa ficou mais tensa quando a sister insistiu que Babu nunca havia demonstrado firmeza com o grupo, enquanto o biólogo continuou defendendo que a situação não deveria ser interpretada dessa forma.

5. Recusa de figurino faz Ana Paula perder show da festa

Ana Paula se envolveu em outra polêmica ao recusar o figurino escolhido pela produção para uma festa do BBB 26, que teria show da cantora Ana Castela. Ao receber o look da noite, a sister demonstrou insatisfação com a roupa e afirmou que não se sentia confortável com a peça, questionando se poderia usar algo mais simples, como jeans e camisa branca. Diante da exigência da produção da obrigatoriedade de utilizar o figurino oficial da festa, ela decidiu não vestir o look.