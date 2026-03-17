Almoço saudável: 5 receitas ricas em fibras para melhorar o funcionamento do corpo

Salada de vagem com tomate-cereja e queijo OlgaBombologna / Shutterstock | Portal EdiCase

As fibras alimentares desempenham um papel importante na manutenção da saúde, pois auxiliam no bom funcionamento do intestino, contribuem para o controle do colesterol e ajudam a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, promovem maior sensação de saciedade. Com criatividade, é possível preparar receitas saudáveis para o almoço que sejam ricas em fibras e, ao mesmo tempo, saborosas e nutritivas. Veja!

1. Salada de vagem com tomate-cereja e queijo

Ingredientes

200 g de vagem

1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio

cortado ao meio 80 g de queijo branco esfarelado

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de suco de limão

1 dente de alho picado

Salsinha picada, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Lave bem as vagens, retire as pontas e corte em pedaços médios. Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Cozinhe a vagem por cerca de 5 a 7 minutos, até ficar macia, mas ainda firme. Escorra e, se possível, passe rapidamente em água fria para manter a cor verde vibrante.

Em uma tigela, misture a vagem já fria com o tomate-cereja. Acrescente o queijo esfarelado por cima. Tempere com azeite, limão, alho, sal e pimenta-do-reino. Finalize com a salsinha e misture delicadamente. Sirva em seguida.

2. Panqueca integral recheada com espinafre e ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de leite

1 ovo

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 pitada de sal

Recheio

1 maço de espinafre picado

200 g de ricota amassada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o leite, o ovo, o azeite e o sal. Acrescente a farinha integral aos poucos até obter uma massa homogênea. Em uma frigideira antiaderente, coloque porções de massa, espalhe e cozinhe em fogo médio até ficar firme. Vire com cuidado para cozinhar do outro lado. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho. Adicione o espinafre e cozinhe até murchar. Deixe esfriar levemente e misture com a ricota. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada. Recheie as panquecas, enrole e disponha em um refratário. Sirva em seguida.

3. Purê de mandioquinha com lentilha refogada

Ingredientes

Purê

500 g de mandioquinha descascada

descascada 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal a gosto

Água

Lentilha

1 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1/2 cenoura ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto

Modo de preparo

Purê

Em uma panela, cubra a mandioquinha com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar bem macia. Escorra e amasse ainda quente. Adicione o leite, o azeite e o sal, misturando até obter um purê cremoso e homogêneo. Reserve.

Lentilha

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e refogue por mais alguns segundos. Acrescente a lentilha e a cenoura, misturando bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cominho e cozinhe por 3 a 5 minutos para incorporar os sabores. Sirva o purê de mandioquinha no prato e coloque a lentilha refogada por cima ou ao lado.

Salmão com legumes Sea Wave / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Salmão com legumes

Ingredientes

2 filés de salmão

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1 xícara de chá de batata cozida em cubos

em cubos 1/2 xícara de chá de aspargo

4 rabanetes fatiados

Suco de 1/2 limão

1 dente de alho picado

Azeite, brotos, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho. Em uma frigideira antiaderente, grelhe o salmão com um fio de azeite em fogo médio por cerca de 3 a 4 minutos de cada lado, até dourar e ficar macio por dentro. Cozinhe o brócolis e o aspargo no vapor por 4 a 5 minutos, mantendo-os levemente crocantes.

Em uma tigela ou prato, distribua os legumes cozidos e os rabanetes. Adicione o salmão em pedaços grandes por cima. Regue com azeite e finalize com suco de limão, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Sirva com os brotos.

5. Arroz integral com tofu grelhado, brócolis e gergelim

Ingredientes

Arroz integral

1 xícara de chá de arroz integral

2 xícaras de chá de água

1 pitada de sal

Tofu

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 colher de chá de azeite

1 dente de alho picado

Sal a gosto

Legumes

1 xícara de chá de brócolis em floretes

1/2 cenoura cortada em tiras

Finalização

1 colher de sopa de gergelim

Suco de limão e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Arroz integral

Em uma panela, cozinhe o arroz integral com a água e o sal em fogo médio até ficar macio e a água secar. Reserve.

Tofu

Em um recipiente, tempere o tofu com alho e sal. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe os cubos até dourarem todos os lados, formando uma crostinha.

Legumes

Cozinhe o brócolis e a cenoura no vapor por 3 a 5 minutos, mantendo-os levemente crocantes.

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