Almoço saudável: 5 receitas leves com grão-de-bico para incluir na dieta

O grão-de-bico é uma leguminosa nutritiva e versátil, que se adapta a diversas receitas. Ele pode ser incorporado em saladas, sopas, pastas e até em algumas sobremesas criativas. Além de trazer sabor e textura aos pratos, é uma excelente fonte de proteínas, fibras e minerais, ajudando a manter a saciedade e a saúde em dia. Por isso, incluí-lo na rotina alimentar é uma maneira prática de tornar as refeições mais completas e uma ótima opção para quem busca manter a dieta.
A seguir, confira 5 receitas leves com grão-de-bico!
1. Grão-de-bico com espinafre e bacalhau
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 l de caldo de legumes caseiro
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 150 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o grão-de-bico e refogue por alguns minutos. Adicione o caldo e cozinhe por cerca de 10 minutos para incorporar os sabores. Junte o bacalhau e cozinhe por 3 a 5 minutos. Depois, acrescente o espinafre e cozinhe apenas até murchar. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.
2. Salada de grão-de-bico com camarão
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 cebola-roxa fatiada
- 1 dente de alho picado
- 200 g de camarão médio limpo
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1/2 pepino cortado em cubos
- 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente o camarão e cozinhe por 3 a 4 minutos, mexendo, até mudar completamente de cor. Adicione o pimentão e refogue rapidamente até ficar levemente macio.
Em uma tigela, misture o grão-de-bico cozido, o refogado de camarão, o pepino e o tomate-cereja. Tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Finalize com a salsinha e misture delicadamente. Leve à geladeira por 20 a 30 minutos antes de servir.
3. Bolinho de grão-de-bico assado
Ingredientes
- 2 xícaras de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 dente de alho
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Coloque o grão-de-bico no processador e bata com o alho, o azeite, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Acrescente a farinha de aveia e misture até a massa ficar firme para modelar. Forme pequenas bolinhas, disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Sirva em seguida.
4. Hambúrguer de grão-de-bico com cenoura e espinafre
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 1 cenoura ralada
- 1/2 cebola picada
- 1/2 xícara de chá de espinafre picado
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Azeite para grelhar
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse o grão-de-bico até formar uma pasta rústica. Adicione a cenoura, a cebola, o espinafre, a farinha de aveia, o sal e a pimenta-do-reino e misture até obter uma massa homogênea. Modele os hambúrgueres. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os hambúrgueres até dourar dos dois lados. Sirva em seguida.
5. Charutinho de couve com grão-de-bico e atum
Ingredientes
- 1 xícara de chá de grão-de-bico demolhado por 12 horas
- 1 l de água
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 dente de alho picado
- 1 colher de sopa de azeite
- 130 g de atum sólido ao natural
- 1 colher de sopa de salsa picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- Folhas de 1 maço de couve, aferventadas e sem talo
- 1 tomate picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela de pressão, cubra o grão-de-bico com a água e cozinhe em fogo médio por 20 minutos após pegar pressão. Aguarde a pressão sair e escorra, reservando meia xícara de chá do caldo, e deixe esfriar. Transfira o grão-de-bico para o processador e bata com o suco de limão, o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino, formando um purê rústico, com pequenos pedaços do grão.
Coloque a mistura em uma tigela e acrescente o atum, a salsa e a cebolinha, misturando bem. Distribua o recheio sobre as folhas de couve abertas e enrole formando os charutinhos. Disponha em uma panela, regue com o caldo reservado, adicione o tomate picado e o molho de tomate e cozinhe em fogo baixo, com a panela tampada, por cerca de 5 minutos. Sirva em seguida.