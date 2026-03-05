5 raças de cachorro reais que inspiraram Pokémon

Alguns Pokémon são tão marcantes que facilmente lembram raças conhecidas pelos tutores Woodan / Shutterstock | Portal EdiCase

Os Pokémon fazem parte de uma das franquias mais populares do mundo, criada no Japão na década de 1990 por Satoshi Tajiri. Esses personagens fictícios vivem em um universo onde treinadores — chamados de “treinadores Pokémon” — capturam, treinam e batalham com essas criaturas, que possuem habilidades especiais e características únicas. Ao longo dos anos, a franquia conquistou fãs de diferentes idades, com jogos, séries animadas, filmes e produtos variados.

Muitos Pokémon foram inspirados em animais do mundo real, incluindo diversas raças de cachorros. Essas inspirações vão desde características físicas, como pelagem e formato do corpo, até traços de personalidade e comportamento. Alguns Pokémon são tão marcantes que facilmente lembram raças conhecidas pelos tutores, criando uma conexão divertida entre a ficção e a vida real. Veja a seguir!

1. Corgi (inspirou Yamper e Boltund)

A energia, lealdade e agilidade do corgi se refletem perfeitamente em Yamper e Boltund, que traduz em forma elétrica o entusiasmo e a vivacidade dessa raça Elya Vatel / Shutterstock | Portal EdiCase

O corgi, especialmente o welsh corgi pembroke, é famoso por suas pernas curtas e corpo alongado. Essa estrutura corporal é claramente refletida no Pokémon Yamper e em sua evolução, Boltund. Apesar do tamanho pequeno, o corgi é extremamente ativo, ágil e cheio de energia. Ele costuma ser muito apegado ao tutor, além de inteligente e fácil de treinar. Essas características combinam com a natureza elétrica e veloz de Boltund, que representa bem a disposição e o entusiasmo dessa raça.

2. Poodle (inspirou Furfrou)

O poodle, assim como Furfrou, se destaca pela pelagem versátil e elegante, além de um comportamento ativo e sociável AntonMaltsev / Shutterstock | Portal EdiCase

O poodle é uma das raças mais conhecidas do mundo, famoso por sua pelagem cacheada e versátil, que permite diferentes tipos de tosa. O Pokémon Furfrou foi claramente inspirado nessa característica, já que pode assumir diversos estilos de aparência. Além da estética, o poodle é altamente inteligente, ativo e sociável, sendo um excelente companheiro para o tutor. Ele aprende comandos com facilidade e gosta de interagir, o que se alinha com a elegância e o comportamento sofisticado de Furfrou.

3. Dachshund (inspirou Fidough)

Da mesma forma que o Pokémon Fidough, o dachshund se destaca pelo corpo alongado e pela aparência carismática, curiosa, ativa e cheia de energia Olexandr Andreiko / Shutterstock | Portal EdiCase

O dachshund, conhecido como “cachorro salsicha”, tem corpo alongado e pernas curtas, sendo uma das raças mais facilmente reconhecíveis. O Pokémon Fidough, embora tenha um conceito criativo ligado à massa de pão, lembra bastante o formato desse cão. O dachshund é corajoso, curioso e muito ativo, apesar do tamanho pequeno. Ele costuma ser bastante ligado ao tutor e pode apresentar comportamento protetor. Essas características ajudam a compor a personalidade encantadora e brincalhona de Fidough.

4. Buldogue inglês (inspirou Snubbull e Granbull)

O buldogue inglês, assim como Snubbull e em parte Granbull, mistura aparência intimidadora com um comportamento mais sensível do que parece Rita_Kochmarjova / Shutterstock | Portal EdiCase

O buldogue inglês é conhecido por seu corpo robusto, focinho achatado e expressão característica. Essas características são evidentes em Snubbull e sua evolução, Granbull. Apesar da aparência “durona”, o buldogue é um cão dócil, tranquilo e muito companheiro do tutor. Ele prefere ambientes calmos e costuma ser bastante afetuoso. Essa combinação de aparência intimidadora e comportamento gentil é um traço marcante tanto da raça quanto dos Pokémon inspirados nela.

5. Terrier escocês (inspirou Stoutland)

Além da aparência marcante com “barba” característica, o terrier escocês, assim como Stoutland, se associa à lealdade e ao instinto protetor rebeccaashworthearle / Shutterstock | Portal EdiCase