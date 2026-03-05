5 inspirações de revestimentos coloridos para os ambientes da casa

Figuras marcantes na arquitetura de interiores, os revestimentos são responsáveis por deixar os ambientes mais leves e graciosos Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

A presença de cores nos revestimentos voltou a ganhar força nos projetos residenciais, marcando uma mudança clara em relação ao padrão neutro que dominou por anos. Ambientes que antes priorizavam discrição agora abrem espaço para soluções mais expressivas, capazes de transformar completamente a percepção do espaço sem grandes intervenções estruturais.

Durante um período, os revestimentos de parede seguiram a linha da neutralidade: os tons claros, com o predomínio das paletas de bege e off-white, ditaram o estilo até a década de 2010, mas, de lá para cá, a referência mudou. Dos anos 2020 até os dias de hoje, os materiais coloridos conquistaram novamente o seu espaço e, de acordo com a arquiteta Mari Milani, seguirão como tendência em 2026.

“Nos projetos residenciais, nossas definições giram em torno de constituir ambientes com personalidade e vida. Particularmente, eu gosto muito dessa ideia de adicionar um toque de cor através de revestimentos que tornam o morar muito mais gostoso e sem exageros”, afirma Mari Milani.

Segundo a profissional, a diferença está na utilização nos dias de hoje e na arquitetura de décadas passadas. Passando por diferentes paletas, como as cores quentes e terrosas da década de 1970, o colorido atual, seja monocromático ou desenhado, é aplicado de maneira equilibrada e bastante alinhada com o restante do ambiente.

“Gosto de trabalhar os revestimentos, nos seus diversos tamanhos, em backsplashs de cozinhas, áreas gourmet e banheiros”, diz Mari Milani, que acrescenta: “Fica supercharmoso, e [os revestimentos] se destacam de uma forma muito interessante”.

Abaixo, veja cinco inspirações, com base em projetos realizados por Mari Milan, e descubra como aplicar revestimentos coloridos de forma estratégica e transformar cada ambiente da sua casa com personalidade!

1. Na cozinha

O uso de revestimentos também valoriza cozinhas mais neutras, criando contraste com metais e marcenaria e reforçando o estilo do espaço Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

O setor que compreende a parede entre a bancada e os armários, comumente conhecido como backsplash, já é um clássico quando o assunto é um revestimento estilizado. Seja no azulejo, no formato 20 x 20 cm, ou em outras versões, a profissional ressalta o protagonismo de uma cor monocromática ou a associação de tons por meio de desenhos criativos. “É muito interessante elaborar a montagem, que acontece tal qual um quebra-cabeças”, analisa Mari Milani.

2. No lavabo

Em lavabos, os revestimentos coloridos permitem maior liberdade criativa, possibilitando composições marcantes e cheias de identidade Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

Com a devida liberdade expressiva que o lavabo propicia aos projetos de interiores, os revestimentos coloridos também são muito bem-vindos.

3. Na área de serviço

A área de serviço também pode receber revestimentos coloridos, trazendo mais personalidade ao espaço sem comprometer a funcionalidade Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

Sempre pautado pela imparcialidade, o projeto da área de serviço também oferece potencial para explorar a cor nos revestimentos de paredes.

4. Na área gourmet

Na área gourmet, o uso de revestimentos contribui para criar ambientes acolhedores e visuais mais interessantes, sem comprometer a harmonia do projeto Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

Considerando que a inserção da cor coopera para as boas sensações, Mari Milani considera a estratégia de trazê-la para ambientes sociais como o espaço gourmet da varanda. “Se a base do projeto acompanhar uma paleta mais neutra, nada impede que o material do revestimento evoque uma cor mais vibrante”, brinca.

5. No banheiro

Revestimentos também são boas opções para banheiros, sendo possível investir em combinações mais ousadas ou destacar pontos específicos do ambiente Projeto: Mari Milani | Mariana Camargo / | Portal EdiCase

Os revestimentos também são ótimos quando o assunto é conceber combinações ousadas — estratégia que a arquiteta adora implementar nos projetos de banheiros. Mas a cor do revestimento não precisa aparecer apenas de maneira pontual: ela pode constituir uma parede completa — seja na leitura monocromática ou com desenhos.

A arquiteta também observa que as possibilidades não ficam restritas às formas quadradas dos azulejos ou retangulares dos bricks. “Os hexagonais e pickets fazem muito bonito”, considera Mari Milani.