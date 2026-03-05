Os novos títulos chegam para impactar, surpreender e envolver do começo ao fim Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

Abril chega ao Prime Video com uma seleção de estreias que promete prender a atenção do começo ao fim, reunindo desde o desfecho de “The Boys” até histórias que transitam entre ação intensa, humor caótico e romance leve. Entre os destaques, há produções que exploram cenários extremos de poder e conflito, como a nova temporada de “Cangaço Novo”, além de narrativas inusitadas como a comédia “Bola Pra Cima”, ambientada na final de uma Copa do Mundo no Brasil, e doramas que mergulham em sentimentos, identidade e descobertas.

A seguir, veja 5 filmes e séries imperdíveis para assistir no Prime Video em abril de 2026!

1. The Boys – 5ª temporada (08/04)

Em “The Boys”, Bruto e sua equipe tentam derrubar o regime dominado pelo Capitão Pátria enquanto o mundo entra em colapso Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

Na reta final da série, o cenário é de colapso, os Estados Unidos estão sob o domínio do Capitão Pátria (Antony Starr), que governa por meio do medo e reprime qualquer oposição, dissidentes são enviados aos chamados “Campos de Liberdade”. Nesse cenário autoritário, o poder dos supers se expande rapidamente enquanto a sociedade mergulha em um clima de vigilância, violência e controle absoluto, sem espaço para contestação.

Em resposta, Bruto (Karl Urban), Hughie (Jack Quaid) e Annie (Erin Moriarty) tentam reorganizar uma resistência fragilizada, mesmo diante de perdas, divisões internas e perseguições constantes. Entre decisões cada vez mais radicais e alianças inesperadas, o grupo avança rumo a um confronto decisivo que coloca em jogo não apenas o destino dos supers, mas o futuro de toda a humanidade.

2. Fist of the North Star (10/04)

Em “Fist of the North Star”, Kenshiro cruza um mundo devastado usando uma técnica mortal para proteger inocentes e buscar vingança Reprodução digital / Warner Bros. | Portal EdiCase

Em um mundo devastado por uma guerra nuclear, onde a lei do mais forte prevalece, a sociedade colapsou e a violência domina cada território. Nesse cenário árido e sem esperança, sobreviventes lutam por recursos básicos enquanto gangues impõem seu poder sobre os mais fracos.

No centro da história está Kenshiro, herdeiro de uma antiga arte marcial letal conhecida como Hokuto Shinken, capaz de atingir pontos vitais do corpo humano. Enquanto vaga pelo deserto em busca de seu inimigo Shin, ele enfrenta tiranos e protege inocentes, em uma jornada que mistura vingança, redenção e confrontos intensos.

3. Bola Pra Cima (15/04)

Em “Bola Pra Cima”, Brad e Elijah causam um caos na final da Copa do Mundo e precisam fugir das consequências Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

Durante a final da Copa do Mundo no Brasil, Brad (Mark Wahlberg) e Elijah (Paul Walter Hauser) da área de publicidade chegam ao país para celebrar um acordo ligado ao torneio. O que era para ser uma viagem tranquila sai do controle quando, após uma noite exagerada, eles se envolvem em um incidente dentro do estádio que impacta diretamente o resultado da partida.

A partir daí, passam a ser perseguidos por torcedores revoltados, além de enfrentarem problemas com autoridades e outras ameaças pelo caminho. Em meio a confusões e momentos absurdos, a dupla tenta escapar das consequências enquanto atravessa uma sequência de situações caóticas.

4. Absolute Value of Romance (17/04)

Em “Absolute Value of Romance”, uma estudante vê suas histórias ganharem vida ao se envolver em situações inspiradas por sua própria imaginação Reprodução digital / COUPANG TV | Portal EdiCase

A história gira em torno de Yeo Eui-ju (Kim Hyang-gi), uma adolescente que esconde um talento pouco convencional: ela publica, de forma anônima, histórias românticas focadas em relacionamentos entre meninos na internet enquanto leva uma rotina aparentemente comum na escola. Sua criatividade ganha novo fôlego com a chegada de professores jovens e carismáticos, que passam a servir como inspiração direta para suas tramas.

No entanto, a linha entre invenção e realidade começa a se confundir quando situações ao seu redor passam a lembrar — e até reproduzir — os enredos que ela mesma cria. Entre segredos, descobertas e emoções inesperadas, a protagonista se vê envolvida em experiências que a fazem repensar suas próprias ideias sobre afeto, amadurecimento e identidade, em uma narrativa leve que combina humor, fantasia e sentimentos à flor da pele.

5. Cangaço Novo – 2ª temporada (24/04)

Em “Cangaço Novo”, Ubaldo enfrenta disputas violentas no sertão enquanto tenta manter o poder e a lealdade Reprodução digital / Prime Video | Portal EdiCase

Na nova leva de episódios, a trama continua a acompanhar Ubaldo (Allan Souza Lima), que passa a encarar de forma mais profunda suas origens e o legado que o cerca. Ao lado de Dinorah (Alice Carvalho) e Dilvânia (Thainá Duarte), ele tenta se firmar em meio a um território cada vez mais instável, marcado por disputas constantes e interesses cruzados.