10 animais do mundo real que inspiraram os Pokémon 

Personagens carismáticos ajudaram a transformar a franquia em um dos maiores sucessos da cultura pop mundial, atravessando gerações Alfikih Rahmadani / Shutterstock | Portal EdiCase

Os Pokémon fazem parte de uma das franquias mais famosas da cultura pop mundial. Criados no Japão pelo designer Satoshi Tajiri e lançados inicialmente em 1996 como jogos para videogame, esses personagens rapidamente conquistaram espaço em desenhos animados, filmes, cartas colecionáveis e diversos produtos. No universo da história, Pokémon são criaturas com habilidades especiais que convivem com humanos, sendo treinados em batalhas e aventuras.

Apesar de muitas dessas criaturas parecerem totalmente imaginárias, diversos Pokémon foram inspirados em animais que existem no mundo real. Os criadores utilizaram características físicas, comportamentos e até habitats desses animais para desenvolver personagens com traços reconhecíveis. Confira!

1. Pikachu – inspirado no esquilo

O famoso Pikachu, mascote da franquia Pokémon, possui características muito semelhantes às de um esquilo. Esse pequeno mamífero roedor é conhecido por seu corpo compacto, bochechas volumosas e cauda grande e peluda. Os esquilos vivem em florestas de várias regiões do mundo e são especialistas em escalar árvores. Assim como Pikachu, são ágeis, curiosos e extremamente ativos. No personagem, os criadores adaptaram essas características e acrescentaram habilidades elétricas, transformando um animal pequeno e ágil em uma criatura carismática e poderosa.

O Charmander possui forte inspiração na salamandra, um anfíbio que lembra pequenos lagartos e vive em ambientes úmidos Pablo Mendez Rodriguez / Shutterstock | Portal EdiCase

2. Charmander – inspirado na salamandra

O Charmander possui forte inspiração na salamandra, um anfíbio que lembra pequenos lagartos e vive em ambientes úmidos. Algumas espécies apresentam coloração intensa, como laranja e vermelho, o que pode ter inspirado o visual do Pokémon. Na cultura japonesa e europeia antiga, salamandras eram associadas ao fogo em mitos e lendas. Esse detalhe provavelmente influenciou a criação de Charmander, um Pokémon do tipo fogo que evolui para criaturas cada vez mais poderosas ao longo da série.

3. Squirtle – inspirado na tartaruga

O Squirtle claramente foi inspirado em tartarugas, répteis conhecidos por seu casco protetor e capacidade de viver tanto na água quanto em terra. Muitas tartarugas possuem habilidades de natação impressionantes, utilizando suas patas como remos naturais. No universo Pokémon, o personagem apresenta essas características aquáticas e utiliza jatos de água em batalha. A aparência simpática e o casco resistente também reforçam a ligação entre o personagem e o animal real.

4. Bulbasaur – inspirado em sapos

O Bulbasaur apresenta características muito parecidas com as de um sapo ou rã. Esses anfíbios possuem corpo robusto, patas traseiras fortes e vivem em ambientes úmidos, como lagoas e florestas. No Pokémon, o corpo arredondado e a postura lembram bastante esses animais. A principal diferença é a presença de uma planta nas costas do personagem, que representa seu tipo planta. Essa mistura de sapo com vegetação mostra como os criadores combinaram elementos naturais para criar um personagem único.

5. Sandshrew – inspirado no tatu

O Sandshrew apresenta semelhanças claras com o tatu, mamífero encontrado principalmente nas Américas. O animal possui placas ósseas que formam uma espécie de armadura natural, protegendo-o de predadores. Ele também tem o hábito de cavar o solo em busca de alimento. No Pokémon, essas características foram adaptadas, transformando o personagem em uma criatura terrestre que pode se enrolar para se proteger, assim como o tatu.

As características da cascavel, como o corpo alongado, o veneno e o chocalho na cauda, serviram de inspiração para a criação do Pokémon Ekans Gera Guzman / Shutterstock | Portal EdiCase

6. Ekans – inspirado na cobra

O Ekans é um Pokémon que claramente se baseia nas cobras, mais especificamente na cascavel, destacando-se pelo chocalho na cauda. Esses répteis são conhecidos por seu corpo alongado, ausência de patas e movimentos silenciosos. No universo Pokémon, o personagem mantém essas características físicas e utiliza veneno como forma de ataque, algo comum em várias espécies reais de serpentes.

7. Zubat – inspirado no morcego

O Zubat foi inspirado nos morcegos, mamíferos voadores que vivem em cavernas, florestas e até áreas urbanas. Esses animais possuem asas formadas por membranas de pele e utilizam a ecolocalização para se orientar no escuro. No jogo e no desenho, o personagem aparece frequentemente em cavernas e lugares escuros, refletindo o habitat natural dos morcegos. Seu comportamento noturno e sua habilidade de voo também reforçam essa inspiração.

8. Meowth – inspirado no gato doméstico

O Meowth tem inspiração clara nos gatos domésticos, animais muito populares como companheiros de muitos tutores ao redor do mundo. Os gatos são conhecidos por sua agilidade, curiosidade e personalidade independente. O Pokémon reproduz essas características e ainda apresenta um comportamento astuto e inteligente. A moeda dourada na testa do personagem adiciona um elemento simbólico ligado à sorte e à prosperidade.

9. Psyduck – inspirado no ornitorrinco

O Psyduck possui características semelhantes às do ornitorrinco, um mamífero bastante peculiar encontrado na Austrália. Esse animal possui bico semelhante ao de um pato, patas adaptadas para nadar e corpo coberto por pelos. O Pokémon apresenta um formato de corpo parecido e comportamento aquático. A aparência confusa e o jeito desajeitado do personagem também lembram o aspecto curioso desse animal real.

10. Magikarp – inspirado na carpa