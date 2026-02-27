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Saúde & Bem-estar

Síndrome vasovagal: entenda a condição que causou o desmaio de Ivete Sangalo

Reações exageradas do organismo a alguns estímulos, com queda da pressão e dos batimentos cardíacos, podem causar desmaios

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