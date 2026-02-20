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Astrologia

Signo de Peixes: conheça os planetas que moldam a criatividade, a sabedoria e a expansão dos piscianos

Astróloga revela como Netuno e Júpiter, regente e co-regente de Peixes, influenciam a intuição, a empatia e a busca por crescimento dos nativos

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