Signo de Peixes: conheça os planetas que moldam a criatividade, a sabedoria e a expansão dos piscianos

Os planetas regente e co-regente de Peixes explicam o espírito criativo, sonhador e benevolente que torna os nativos únicos Pike-28 / Shutterstock </div> <div> | Portal EdiCase

Na astrologia, o planeta regente governa a energia principal de um signo, expressando seus valores, motivações e formas de atuar no mundo. Já o co-regente acrescenta camadas, aprofundando e equilibrando os comportamentos do nativo. No caso de Peixes, o regente é Netuno e o co-regente é Júpiter.

Netuno: regente moderno

De acordo com Thaís Mariano, na astrologia moderna, Netuno é o regente de Peixes devido à afinidade entre o simbolismo do planeta e as características do signo, como mistério, imaginação, inspiração e ilusões.

“Netuno rege o que é abstrato. Em Peixes, essa energia se transforma em uma capacidade criativa sem limites, mas que muitas vezes tem dificuldade em se materializar no papel ou na prática”, detalha a astróloga.

Além disso, o planeta permite que o pisciano acesse símbolos e sonhos que pertencem à humanidade, associando o signo a movimentos artísticos e espirituais. Por outro lado, também gera uma sensibilidade excessiva.

Em Júpiter, o pisciano encontra um propósito maior, conexão com o sagrado, necessidade de expansão, benevolência e sabedoria Artsiom P / Shutterstock | Portal EdiCase

Júpiter: regente tradicional / co-regente

Na astrologia tradicional, Júpiter é o regente de Peixes, pois Netuno ainda não era conhecido no início dos estudos astrológicos. Segundo Thaís Mariano, em Júpiter, o pisciano encontra um propósito maior, conexão com o sagrado, necessidade de expansão, benevolência e sabedoria.