Mercúrio retrógrado em Peixes: ciclo favorecerá pausa, reflexão e ajustes

Mercúrio retrógrado representa um momento de revisão, ajustes e reavaliação de decisões SN VFX / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta quinta-feira (26), o Mercúrio começará a se movimentar de forma retrógrada em Peixes, dando início a um período que ocorre de três a quatro vezes ao ano e geralmente se estende por cerca de 20 dias.

Embora muitas pessoas associem essa fase a ruídos na comunicação, atrasos e contratempos envolvendo tecnologia, a astrologia entende esse fenômeno como um ciclo natural de pausa, reflexão e ajustes.

Segundo o astrólogo Wladimir Barros, do Astrolink, a retrogradação não deve ser vista como um período problemático, mas como uma pausa simbólica para realinhamentos.

— Mercúrio retrógrado é um movimento aparente observado da Terra e faz parte do ritmo natural do planeta. Astrologicamente, representa um momento de revisão, ajustes e reavaliação de decisões, especialmente nas áreas ligadas à comunicação, negociações e processos mentais — explica.

Os efeitos de Mercúrio retrógrado variam de acordo com o setor do mapa astral ativado pelo trânsito. Por isso, observar a casa astrológica envolvida ajuda a identificar quais áreas da vida pedirão revisão, diálogo e reorganização.

Influências de Mercúrio retrógrado em Peixes

Quando ocorre em Peixes, o fenômeno ganha um tom mais subjetivo e sensível. O signo está associado à imaginação, à intuição e ao mundo emocional, o que poderá tornar conversas mais carregadas de significado, despertar lembranças e favorecer o encerramento de situações mal resolvidas.

Nesse contexto, a tendência não será necessariamente de erros, mas de revisões internas e externas. Releituras de mensagens, atenção redobrada a contratos e decisões tomadas com mais tempo de maturação se tornarão atitudes especialmente importantes.

Também será comum que contatos antigos reapareçam e que temas emocionais voltem à tona, criando oportunidades de reconexão e entendimento.

O Sol em Peixes reforçará o foco em temas emocionais e coletivos Daviddwi10 / Shutterstock | Portal EdiCase

Céu reforçará o clima de introspecção

O movimento de Mercúrio ocorrerá dentro de um cenário astrológico que ampliará o convite à sensibilidade e à revisão.

O Sol em Peixes reforçará o foco em temas emocionais e coletivos, intensificando a necessidade de pausa, escuta e reflexão.

A Lua em Câncer, signo em que se fortalece, favorecerá o cuidado com vínculos, a preservação de memórias e a valorização do que oferece segurança emocional.

Outro destaque será a conjunção entre Mercúrio retrógrado e Vênus em Peixes, que poderá trazer revisões em relacionamentos, valores pessoais e decisões financeiras.

O que fazer durante Mercúrio retrógrado?

Períodos de retrogradação indicam momentos em que o planeta permanece simbolicamente mais tempo atuando em determinados temas do mapa, prolongando processos e favorecendo ajustes antes de novos avanços.

O ciclo poderá ser especialmente favorável para:

Revisar estratégias e projetos em andamento;

Resolver pendências e finalizar processos;

Reavaliar acordos, negociações e contratos;

Fortalecer bases emocionais e profissionais;

Retomar conversas importantes.

Quais serão os signos mais afetados?

Todo o zodíaco sente a energia. Entretanto, há alguns signos que terão experiências mais complexas.