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IZA fala sobre show em Porto Alegre e celebra nova fase: "Ser feliz e ser por inteiro é inegociável"

Cantora carioca se apresenta na Capital no dia 7 de março, com a nova turnê "Caos e Sal"

Lou Cardoso

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