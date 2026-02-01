Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 01/02/2026

Emoções intensas, disputas de poder e conflitos entre desejos pessoais e exigências externas tenderão a ganhar destaque neste domingo New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

Neste domingo, o céu indica um cenário de tensões e ajustes. Emoções intensas, disputas de poder e conflitos entre desejos pessoais e exigências externas tenderão a ganhar destaque, exigindo mais consciência nas escolhas e nas reações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como transformar os desafios do dia em crescimento pessoal e profissional!

Áries

Devido ao conflito entre os desejos pessoais e as exigências externas, você poderá sentir uma pressão emocional. Nesse cenário, evite agir por impulso, pois haverá a possibilidade de rupturas nos projetos e nas relações. O ideal será manter a calma e buscar transformar essa energia, para não se desgastar em disputas desnecessárias.

Touro

Você poderá se deparar com desafios que exigem o equilíbrio entre as necessidades íntimas e as cobranças do mundo externo. Ao longo do dia, evite nutrir conflitos com pessoas próximas ou reagir de forma defensiva. Afinal, isso possivelmente irá desestabilizar a harmonia do lar e gerar inseguranças. Será importante agir com paciência e maturidade para lidar com as pressões.

Gêmeos

Haverá tensão entre os seus pensamentos e as exigências externas. Diante disso, procure investir no silêncio e na reflexão antes de expressar opiniões ou tomar decisões importantes. Também deverá ter cautela com a comunicação para evitar que palavras impulsivas gerem conflitos intensos ou danos permanentes aos relacionamentos. O ideal será priorizar a racionalidade e evitar discussões.

Câncer

Uma tensão emocional cairá sobre as finanças, levando a conflitos de interesse e disputas de poder. Nesse cenário, evite decisões impulsivas ou gastos excessivos. Além disso, mantenha a calma diante de provocações, preservando assim a sua energia e autonomia.

Leão

Neste domingo, você sentirá uma pressão maior na vida íntima. Isso porque conflitos de autoridade e disputas de poder poderão surgir, desafiando a sua independência e paciência. Por conta disso, será importante equilibrar as vontades pessoais com as demandas externas. Também deverá evitar reações impulsivas ou agressivas, agindo com cautela para não desperdiçar energia.

Virgem

Ao longo do dia, haverá desgaste emocional e inquietação interna, o que exigirá recolhimento e silêncio. Além disso, tensões ocultas e o cansaço físico poderão sinalizar a necessidade de interromper atividades exaustivas. Não se envolva em disputas externas ou grandes mudanças. Pelo contrário, priorize o autocuidado e atenção ao estado mental.

Libra

Haverá a possibilidade de tensões nos grupos sociais e projetos coletivos. Nesse cenário, conflitos de ego e disputas de poder poderão surgir inesperadamente, afetando a harmonia com os amigos. Para amenizar a situação, evite reações explosivas ou tentativas de controle. O ideal será investir na diplomacia para preservar vínculos importantes.

Escorpião

Devido à visibilidade do dia, você sentirá uma pressão maior na carreira. Além disso, as suas ambições poderão entrar em conflito com as exigências externas. Diante desses cenários, tenha cautela para evitar disputas de poder ou danos definitivos à imagem profissional. Lembre-se que o equilíbrio emocional ajudará a não comprometer o futuro.

Sagitário

Resistências externas tenderão a afetar as suas convicções e planos. Ao longo do dia, evite discussões intensas sobre as suas verdades, mantenha a mente aberta e aja com diplomacia, não permitindo que o orgulho atrapalhe o seu crescimento. Lembre-se que a comunicação agressiva e o desejo de controle poderão desestruturar parcerias e gerar desgastes.

Capricórnio

O domingo será marcado por crises intensas, com disputas de poder, mal-entendidos e tensões afetivas podendo surgir. Portanto, tenha cautela com recursos compartilhados e acordos financeiros. Além disso, se desapegue do que já não serve ao seu crescimento e evite reações impulsivas diante de perdas ou conflitos.

Aquário

Conflitos, pressões externas, divergências de valores e disputas de poder poderão surgir nos relacionamentos, gerando rupturas. Diante disso, o ideal será evitar reações impulsivas ou tentativas de controle. Pelo contrário, invista na escuta atenta, na negociação estratégica e no equilíbrio emocional consciente.

Peixes

