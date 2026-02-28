Churrasco sem carne: 3 receitas fáceis e saborosas para a Quaresma

Durante a Quaresma, período de reflexão que antecede a Páscoa no calendário cristão, muitas pessoas optam por reduzir o consumo de carne como forma de prática espiritual e disciplina alimentar. Essa tradição atravessa gerações e continua presente na rotina de muitas famílias. Ainda assim, fazer churrasco permanece possível com criatividade e variedade vegetal.
Abaixo, confira três receitas para um churrasco sem carne na Quaresma!
1. Espetinho de cogumelo e berinjela
Ingredientes
- 300 g de cogumelo paris inteiro
- 1 berinjela cortada em rodelas grossas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho amassados
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Espetos de madeira ou metal
Modo de preparo
Em uma tigela grande, misture o azeite de oliva, o alho amassado, o sal, a pimenta-do-reino moída e a páprica defumada. Adicione o cogumelo e a berinjela à tigela e misture bem para que todos os pedaços fiquem envolvidos na marinada. Deixe descansar por 20 minutos em temperatura ambiente.
Monte os espetinhos intercalando cogumelo e pedaços de berinjela. Aqueça a churrasqueira até atingir brasa média. Coloque os espetos sobre a grelha e asse por aproximadamente 12 a 15 minutos, virando na metade do tempo, até que estejam dourados e levemente marcados pela grelha. Sirva em seguida.
2. Espetinho de tofu com molho de amendoim
Ingredientes
Espetinho
- 400 g de tofu firme
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de alho em pó
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Suco de 1/2 limão
- Espetos de madeira ou metal
Molho de amendoim
- 4 colheres de sopa de pasta de amendoim
- 3 colheres de sopa de leite de coco
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de melado de cana
- Suco de 1/2 limão
- 2 colheres de sopa de água morna
Modo de preparo
Espetinho
Envolva o tofu em papel-toalha e pressione levemente por 15 minutos para retirar o excesso de líquido. Corte o tofu em cubos grandes e uniformes. Em uma tigela grande, misture o azeite de oliva, a páprica defumada, a cúrcuma em pó, o alho em pó, o sal, a pimenta-do-reino moída e o suco de limão. Adicione os cubos de tofu e misture com cuidado para não despedaçar. Deixe marinar por 20 a 30 minutos.
Monte os espetinhos colocando os cubos de tofu lado a lado, sem apertar demais. Aqueça a churrasqueira até atingir brasa média. Coloque os espetos sobre a grelha e asse por aproximadamente 10 a 12 minutos, virando com cuidado até formar crosta dourada e marcas de grelha.
Molho de amendoim
Em uma tigela pequena, misture a pasta de amendoim e o leite de coco. Adicione o gengibre ralado, o melado de cana e o suco de limão. Acrescente a água morna aos poucos e misture até obter um molho cremoso e levemente espesso. Sirva os espetinhos ainda quentes acompanhados do molho de amendoim.
3. Espetinho de abacaxi com pimentão e cebola-roxa
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de abacaxi cortado em cubos grandes
- 1 cebola-roxa cortada em pétalas grossas
- 1 pimentão verde cortado em quadrados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 colher de chá de melado de cana
- Suco de 1/2 limão
- Espetos de madeira ou metal
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o azeite de oliva, o sal, a páprica defumada, o melado de cana e o suco de limão. Adicione o abacaxi, a cebola-roxa e o pimentão verde e misture bem. Deixe descansar por 15 minutos. Depois, monte os espetinhos alternando os ingredientes. Grelhe na churrasqueira por aproximadamente 8 a 10 minutos, até o abacaxi caramelizar levemente e os vegetais ficarem macios. Sirva em seguida.