Bolo de liquidificador: 3 receitas proteicas para o lanche da tarde

Se você busca um lanche da tarde saudável, saboroso e prático de fazer, os bolos de liquidificador proteicos são a opção perfeita. Com preparo simples e ingredientes equilibrados, eles garantem mais saciedade, ajudam a manter a rotina alimentar e ainda entregam aquele gostinho de comida caseira que conforta o coração. Além disso, são versáteis e podem ser adaptados conforme a sua criatividade.
A seguir, confira algumas receitas de bolo de liquidificador proteico para fazer!
1. Bolo de chocolate com avelã
Ingredientes
Massa
- 3 ovos
- 1/4 de xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de leite integral
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/3 de xícara de chá de cacau em pó 100%
- 1 scoop de proteína em pó sabor chocolate
- 1/3 de xícara de chá de adoçante culinário
- 1/2 xícara de chá de avelãs picadas
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Cobertura
- 2 colheres de sopa de pasta de avelã 100%
- 2 colheres de sopa de avelãs trituradas
- 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata os ovos, o óleo de coco, o iogurte natural e o leite integral até formar uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de aveia, o cacau, a proteína, o adoçante culinário e o sal e bata até incorporar bem. Transfira a massa para um recipiente e misture com as avelãs.
Por último, coloque o fermento químico e mexa delicadamente. Despeje em forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture a pasta de avelã com o cacau até ficar homogêneo e espalhe sobre o bolo. Finalize com as avelãs trituradas por cima e sirva em seguida.
2. Bolo de cenoura com aveia
Ingredientes
- 2 cenouras descascadas e picadas
- 3 ovos
- 1/3 de xícara de chá de óleo de coco
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1 scoop de proteína em pó sabor baunilha
- 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo de coco para untar
- Farinha de amêndoas para enfarinhar
Modo de preparo
Em um liquidificador, bata a cenoura, os ovos e o óleo de coco até formar um creme liso. Acrescente a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a proteína em pó e o açúcar mascavo e bata até incorporar bem. Por último, coloque o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de amêndoas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.
3. Bolo de banana com nozes e pasta de amendoim
Ingredientes
Massa
- 3 bananas descascadas e fatiadas
- 3 ovos
- 2 colheres de sopa de pasta de amendoim integral
- 1/3 de xícara de chá de leite integral
- 1 xícara de chá de aveia em flocos
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 1/2 xícara de chá de nozes picadas
- 1 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
Cobertura
- 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral
- 1 colher de sopa de leite integral
- Nozes picadas para decorar
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, bata as bananas, os ovos, a pasta de amendoim e o leite integral até formar um creme homogêneo. Transfira para um recipiente e misture a aveia em flocos, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Junte as nozes e, por último, misture o fermento químico delicadamente.
Despeje a massa em forma forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até firmar e dourar levemente. Retire do forno, aguarde esfriar e desenforme com cuidado. Reserve.
Cobertura
Em um recipiente, misture os ingredientes da cobertura até formar um creme e espalhe sobre o bolo. Finalize com nozes e sirva em seguida.