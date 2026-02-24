Abacate no lanche da tarde: 4 receitas que ajudam a emagrecer e cuidar do colesterol

O abacate é um excelente aliado na preparação de receitas saudáveis para o lanche da tarde, especialmente para quem deseja emagrecer e controlar o colesterol. Rico em gorduras monoinsaturadas, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim (LDL) e a aumentar o colesterol bom (HDL), favorecendo a saúde do coração. Além disso, contém fibras que promovem maior saciedade, contribuindo para o controle do apetite e evitando excessos nas próximas refeições.
Abaixo, confira receitas com abacate para o lanche da tarde!
1. Wrap de frango com abacate
Ingredientes
- 2 tortilhas integrais
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 1/2 abacate maduro cortado em fatias
- 1 xícara de chá de alface picada
- 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 2 colheres de sopa de cebola-roxa picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, misture o frango desfiado com o suco de limão, o azeite, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Amasse levemente parte do abacate para formar uma pastinha rústica e deixe algumas fatias para montar o recheio. Abra a tortilha integral e espalhe uma camada fina do abacate amassado. Acrescente o frango temperado, as fatias de abacate, a alface, o tomate-cereja e a cebola-roxa. Enrole firmemente como um rocambole e corte ao meio. Sirva em seguida.
2. Torrada integral com pasta de abacate e tomate-cereja
Ingredientes
- 2 fatias de pão integral
- 1/2 abacate maduro
- 6 tomates-cereja cortados ao meio
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira, torre levemente as fatias de pão integral em fogo médio. Em um recipiente, amasse o abacate com um garfo até formar uma pasta cremosa. Misture o suco de limão, o azeite, uma pitada de sal e de pimenta-do-reino. Espalhe a pasta sobre as torradas ainda mornas. Finalize com os tomates-cereja. Sirva em seguida.
3. Smoothie verde com abacate
Ingredientes
- 1/2 abacate maduro
- 1 banana congelada e cortada em rodelas
- 1/2 maçã-verde picada
- Suco de 1/2 limão
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 200 ml de água gelada
- 1 colher de sopa de chia
- Gelo a gosto
Modo de preparo
Coloque todos os ingredientes no liquidificador. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Sirva imediatamente.
4. Panqueca de aveia recheada com creme de abacate e limão
Ingredientes
Massa
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de leite desnatado
- 1 pitada de canela em pó
- 1 fio de azeite para untar
Creme de abacate
- 1/2 abacate maduro
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de mel
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um recipiente, misture a aveia, o ovo, a canela e o leite até formar uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo baixo, unte levemente com azeite e despeje a massa. Cozinhe por cerca de 2 minutos de cada lado, até dourar. Reserve.
Creme de abacate
Em um recipiente, amasse o abacate com o limão e misture até ficar bem cremoso. Adicione o mel e as raspas de limão e misture. Espalhe o creme sobre a panqueca e dobre ao meio ou enrole. Sirva em seguida.