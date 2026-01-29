GERAL

Cultura & Entretenimento

O que estreia na Netflix em fevereiro de 2026: 5 filmes e séries imperdíveis para maratonar

O catálogo da plataforma recebe desde romances até séries de ação carregadas de adrenalina, passando por comédias e dramas de mistério

Portal EdiCase

Ver perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS