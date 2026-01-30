Horóscopo semanal: previsões dos signos de 02 a 08 de fevereiro de 2026

A semana será marcada por dinamismo em diferentes áreas, mas também por impulsos GrAl / Shutterstock | Portal EdiCase

O Sol em Aquário fará conjunção com Mercúrio, Vênus e Marte, indicando maior vigor, brilho pessoal e autoconfiança. Como resultado, o momento será ideal para iniciar projetos, tomar decisões, afirmar a sua singularidade e investir naquilo que traz prazer e sentido.

Mercúrio em Aquário estará em conjunção com o Sol e Vênus, sinalizando uma comunicação acelerada e voltada para troca de ideias inovadoras. Isso favorecerá negociações diplomáticas e encontros estimulantes. Por outro lado, a quadratura com Urano exigirá cautela com imprevistos ou radicalismos mentais.

Por sua vez, Vênus em Aquário se unirá ao Astro-Rei e a Mercúrio, mas fará uma quadratura tensa com Urano. Essa configuração abordará a valorização da independência nos relacionamentos e o reconhecimento dos talentos. Contudo, também poderá trazer mudanças repentinas nas relações e no setor financeiro.

Ademais, Marte em Aquário formará conjunção com o Sol e Plutão, indicando um forte impulso para agir com autonomia e transformar o que for necessário para evoluir. Será fundamental canalizar essa energia para promover mudanças saudáveis, evitando disputas de poder desnecessárias.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os arianos tenderão a direcionar a energia para grupos e projetos coletivos

Nesta semana, você tenderá a direcionar a sua energia para grupos e projetos coletivos que demandam uma liderança firme e transformadora. No entanto, a sua capacidade de agir em equipe poderá ser testada por imprevistos. Logo, mantenha o equilíbrio a fim de evitar decisões impulsivas diante de situações confusas.

Além disso, procure agir com paciência e racionalidade, se desapegando de padrões antigos para superar as tensões e fortalecer a influência social. De modo geral, o período será propício para renovar os seus ideais, desde que aprenda a lidar com instabilidades que possam interferir na produtividade e na clareza dos planos.

Touro

Nesta semana, grandes transformações poderão ocorrer na carreira dos taurinos

A sua atenção estará voltada para a carreira. Nesse setor, grandes transformações e a necessidade de assumir responsabilidades poderão vir à tona. Ademais, o contato com grupos ganhará destaque, favorecendo o compartilhamento de ideias inovadoras e a colaboração em projetos coletivos voltados para o futuro.

Entretanto, imprevistos ou mudanças de planos possivelmente gerarão tensões. Por isso, tenha cautela e flexibilidade ao lidar com conversas ou acordos inesperados. Também será importante rever as suas metas, manter a calma e equilibrar a ambição com a capacidade de adaptação.

Gêmeos

Os geminianos receberão um convite para expandir os horizontes e buscar novas formas de conhecimento

Você entrará em uma fase de grande visibilidade e crescimento profissional. Nesse contexto, as suas ideias e parcerias poderão ficar mais intensas. Por outro lado, mudanças repentinas possivelmente irão desestabilizar acordos.

Ainda nesta semana, haverá um convite para expandir os horizontes e buscar novas formas de conhecimento. Contudo, será possível que transformações profundas nas crenças pessoais gerem tensões internas. Para amenizar as energias do período, procure ter cautela com as decisões, equilibrar ambição com flexibilidade e garantir que as suas ações estejam alinhadas com os objetivos de longo prazo.

Câncer

A semana demandará dos cancerianos coragem para encerrar ciclos e renovar as forças

O desejo de explorar novos horizontes – seja por meio do conhecimento ou contato com o exterior – estará presente. Nesse cenário, a mente poderá ficar mais agitada, o que exigirá cautela com imprevistos ou opiniões radicais que possam gerar rupturas.

Ainda neste período, haverá uma intensidade profunda na forma como você lida com os recursos compartilhados. Essa situação demandará coragem para encerrar ciclos e renovar as forças. Ao longo da semana, será preciso encontrar o equilíbrio entre o desejo de liberdade e a necessidade de agir com ética. Também deverá renovar as suas convicções e investir em mudanças que tragam autonomia à vida.

Leão

Os leoninos viverão um período de maior intensidade nos relacionamentos e parcerias

Haverá uma intensidade maior nos relacionamentos e parcerias. Inclusive, a necessidade de transformar as relações se tornará mais clara, trazendo à tona situações que exigem soluções criativas para evitar desgastes desnecessários.

No campo financeiro, possivelmente surgirão imprevistos ou rupturas inesperadas, o(a) levando a reavaliar a gestão dos recursos. Em ambos os cenários, mantenha a mente aberta para se adaptar às mudanças inesperadas e busque se comunicar de forma direta. Será um período de renovação profunda nos compromissos – ideal para se desapegar do que já não funciona e renovar as conexões.

Virgem

Ao longo desta semana, os virginianos buscarão métodos mais modernos de trabalho

Ao longo desta semana, a sua atenção se voltará para a organização da rotina profissional. Inclusive, você buscará métodos mais modernos de trabalho. Para ajudar, a sua energia física tenderá a estar elevada, favorecendo a transformação dos hábitos. Apesar disso, evite o excesso de exigências, pois ele poderá levar ao esgotamento.

Ademais, procure agir com diplomacia e flexibilidade para resolver tensões, se adaptar ao novo e transformar antigos padrões de comportamento em novas formas de produtividade. Os relacionamentos, por sua vez, exigirão cautela com mudanças ou notícias que possam desestabilizar acordos.

Libra

O desejo de aproveitar os prazeres da vida influenciará bastante o lazer e os projetos pessoais dos librianos

O desejo de aproveitar os prazeres da vida estará presente, o que influenciará o lazer e os projetos pessoais. Além disso, a necessidade de transformação poderá surgir, incentivando o rompimento de velhos hábitos em favor de uma postura mais corajosa.

Procure equilibrar a busca por satisfação pessoal com as responsabilidades práticas, evitando assim reações rebeldes ou impulsivas diante de desafios inesperados. Será importante renovar a alegria de viver, mas de forma consciente. No ambiente de trabalho, a comunicação tenderá a ser mais ágil. Todavia, você deverá se preparar para mudanças que exigem adaptações rápidas.

Escorpião

O ambiente doméstico e as finanças ganharão destaque na semana dos escorpianos

Você tenderá a dedicar mais energia ao ambiente doméstico e às relações familiares. Nesse contexto, haverá coragem para resolver pendências antigas e transformar o lar. Além disso, o desejo de se expressar e se divertir com a família poderá estar em alta.

Por outro lado, existirá a possibilidade de imprevistos financeiros, assim como um conflito entre a busca por independência e as responsabilidades já estabelecidas na casa. Diante disso, diálogos claros e honestos serão essenciais para evitar mal-entendidos. Também deverá agir com cautela, mantendo o equilíbrio entre a vontade de inovar e a necessidade de segurança. Isso ajudará a fortalecer as bases do bem-estar para o futuro.

Sagitário

Será uma semana favorável para os sagitarianos trocarem informações e resolverem pendências burocráticas

A semana permitirá que você se comunique de forma rápida, aumente a troca de informações e utilize a sua força mental para liderar diálogos importantes e resolver pendências burocráticas. Para melhorar, será possível que a sua capacidade de persuasão esteja em alta, facilitando negociações e apresentações de projetos.

Porém, imprevistos poderão afetar o ambiente familiar e a dinâmica da casa. Portanto, se prepare para lidar com mudanças repentinas nos planos domésticos ou na convivência com pessoas próximas. Também será essencial organizar os pensamentos e exercer a flexibilidade para manter a estabilidade.

Capricórnio

O momento favorecerá a organização das finanças dos capricornianos

Ao longo da semana, a sua atenção estará voltada para a organização da vida material. Será o momento ideal para realizar um balanço financeiro, assumir o controle sobre os gastos e investir naquilo que realmente agrega valor ao seu trabalho. Para melhorar, a capacidade de comunicação ganhará destaque, facilitando acordos e o surgimento de ideias que possam gerar reconhecimento e lucro.

No entanto, a busca por independência financeira exigirá cautela com mudanças repentinas ou reações impulsivas. Cultive a autoconfiança para transformar talentos em recursos, garantindo assim segurança e bem-estar.

Aquário

A mente dos aquarianos estará acelerada e repleta de ideias

Você buscará renovar a sua identidade. Inclusive, a sua capacidade de iniciativa será favorecida, estimulando a liderança em projetos e o início de ciclos. Embora a sua mente esteja acelerada e repleta de ideias inovadoras, deverá ter cautela com palavras impulsivas ou mudanças repentinas que possam gerar tensões desnecessárias.

Aproveite o momento para expressar os seus desejos com clareza, mantendo o foco em transformações que fortaleçam a autonomia. Além disso, procure integrar inteligência com coragem para conquistar seu espaço de forma autêntica.

Peixes

Os piscianos sentirão a necessidade de se recolher para processar questões internas e finalizar ciclos

Você sentirá a necessidade de se recolher para processar questões internas e finalizar ciclos que já não fazem sentido. Como a sensibilidade estará aguçada, será possível compreender motivações ocultas e resolver pendências emocionais com coragem. Ademais, a comunicação interna se tornará uma ferramenta poderosa para compreender os desejos.