Gorduras do bem: 7 alimentos para controlar o açúcar no sangue

Alimentos com gorduras boas ajudam a desacelerar a absorção de açúcar e manter a energia estável ao longo do dia Avocado_studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Para muitos, controlar os níveis de açúcar no sangue parece algo simples: basta cortar doces e reduzir o consumo de carboidratos. Na prática, essa estratégia sozinha raramente funciona. O que realmente faz diferença é a forma como combinamos os alimentos no prato — e, nesse cenário, algumas gorduras podem se tornar grandes aliadas.

Conforme a nutricionista clínica Sabina Donadelli, criadora do método “Viver Mais, Viver Bem”, as chamadas gorduras boas ajudam a desacelerar a absorção da glicose no organismo, evitando picos e quedas bruscas de energia ao longo do dia.

“O problema raramente é um alimento isolado. O que faz diferença de verdade é a composição da refeição. As gorduras boas ajudam a modular a resposta glicêmica e a melhorar a sensibilidade à insulina”, explica.

A seguir, confira quais são as 7 gorduras boas que podem contribuir para evitar picos de açúcar no sangue, quando consumidas com equilíbrio.

1. Azeite de oliva extravirgem

Rico em gorduras monoinsaturadas e antioxidantes, o azeite ajuda a retardar o esvaziamento gástrico e a absorção dos carboidratos. “Usar azeite de boa qualidade nas refeições principais favorece uma digestão mais lenta e um controle glicêmico mais eficiente”, orienta Sabina Donadelli.

2. Abacate

Além de fornecer gordura de boa qualidade, o abacate é fonte de fibras, o que potencializa o efeito de estabilização da glicemia. “É um alimento que promove saciedade e ajuda a reduzir a vontade por doces ao longo do dia”, destaca a nutricionista.

3. Oleaginosas

Castanhas, nozes e amêndoas ajudam a manter o açúcar no sangue mais estável, especialmente quando consumidas em pequenas porções. “Elas são ótimas opções para lanches intermediários, principalmente para quem sente queda de energia ou fome rápida”, explica Sabina Donadelli.

Adicionar chia à rotina é uma estratégia simples e eficiente para controlar a absorção de açúcar e garantir mais saciedade Jarvna / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Sementes de chia

A chia combina gordura boa e fibras solúveis, formando um gel no trato digestivo que desacelera a absorção da glicose. “É uma estratégia simples, prática e muito eficaz para quem busca mais equilíbrio metabólico”, afirma.

5. Linhaça

Fonte de ômega 3 e fibras, a linhaça contribui para a redução de processos inflamatórios associados à resistência à insulina. “Quando consumida moída, ela pode ser facilmente incluída em frutas, iogurtes ou preparações salgadas”, orienta Sabina Donadelli.

6. Peixes ricos em ômega 3

Peixes como sardinha, salmão e atum ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina e a saúde metabólica como um todo. “O consumo regular desses peixes traz benefícios que vão além da glicemia, incluindo o coração e o processo inflamatório”, reforça a nutricionista.

7. Azeitonas

Pouco lembradas no dia a dia, as azeitonas são ricas em gordura monoinsaturada e compostos bioativos.

“Elas são uma boa alternativa para incluir gordura boa na alimentação sem recorrer a produtos ultraprocessados”, explica Sabina Donadelli.

Moderação continua sendo essencial

Mesmo sendo aliadas da saúde, as gorduras boas devem ser consumidas com moderação. O excesso pode levar ao ganho de peso, o que dificulta o controle da glicemia. “Não existe alimento milagroso. O segredo está no equilíbrio, nas boas combinações e na constância. Pequenas escolhas diárias fazem uma grande diferença ao longo do tempo”, conclui a nutricionista Sabina Donadelli.