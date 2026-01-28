Carnaval sem ressaca: saiba como proteger o corpo e o fígado

Investir na alimentação adequada, hidratação constante e uma boa noite de sono são algumas dicas que ajudam a festejar com mais saúde e disposição Vergani Fotografia / Shutterstock</div> <div> | Portal EdiCase

O Carnaval chega e a gente já entra no modo maratona sem aquecimento: blocos, trios elétricos, marchinhas e energia lá no alto. Entre o calorão, noites curtas e muita dança, o corpo sente o ritmo acelerado. E, se não rola aquela pausa estratégica entre beber e curtir, a Quarta-feira de Cinzas chega com cansaço, cabeça latejando e a sensação de que um caminhão passou por cima.

Mas para tudo há solução. Se você quer aproveitar todos os dias de festa sem sofrer depois, a médica Camila Paes ensina seis estratégias fáceis de “contenção de danos” para garantir que o seu pique dure até o último bloco.

1. Hidratação inteligente

Sob o sol forte, o corpo perde muito mais do que água: perde minerais essenciais. “O álcool aumenta a diurese e o suor elimina sódio e potássio. Por isso, intercalar a bebida alcoólica com repositores de eletrólitos, os conhecidos isotônicos, é fundamental”, orienta a médica. Essa prática mantém a pressão estável e previne a dor de cabeça causada pela desidratação.

2. Consuma alimentos que contêm sulforafano

O fígado é o órgão que mais trabalha durante a folia. Para auxiliar no metabolismo das toxinas, a nutrologia sugere o uso de nutrientes precursores de antioxidantes. Substâncias que auxiliam na síntese de glutationa ajudam o órgão a processar os subprodutos do álcool de forma mais eficiente, funcionando como um suporte metabólico para o organismo.

A dica é investir em alimentos como brócolis, couve-flor, repolho e rúcula, ricos em sulforafano. O ovo também é uma ótima fonte de enxofre, assim como cebola e alho. Para obter cisteína e glicina, proteínas magras, como filé de peixe, filé de frango ou whey protein, são excelentes aliados. E, para que todo o organismo funcione bem, não se esqueça dos cofatores, presentes em alimentos como abacate e castanha-do-pará.

3. Invista em vitaminas do complexo B

A sensação de lerdeza mental e cansaço físico no meio da festa tem explicação: o álcool interfere na absorção das vitaminas do complexo B, essenciais para a produção de energia celular. Manter os níveis desses nutrientes adequados garante que as células tenham combustível para aguentar o ritmo do trio elétrico e preservar a clareza mental.

4. Aposte em minerais para melhorar o sono

4. Aposte em minerais para melhorar o sono

O excesso de estímulos e o consumo de álcool costumam deixar o sono agitado. Para otimizar as poucas horas de descanso, o uso de minerais como o magnésio é um grande aliado. “Ele atua no relaxamento muscular e do sistema nervoso, ajudando a evitar câimbras e melhorando a qualidade do sono, mesmo que ele seja curto entre um bloco e outro”, explica a especialista.

5. Alerta canetas emagrecedoras: evite a “tela preta”

Para quem faz uso de tratamentos que reduzem o apetite ou retardam a digestão, o cuidado deve ser redobrado. O esquecimento das refeições pode levar a quedas bruscas de glicose e tonturas no meio da multidão. “A utilização de carboidratos de baixo índice glicêmico e liberação prolongada ajuda a manter a energia estável por mais tempo, evitando a fraqueza repentina. Aqui pode exagerar no consumo de mix de castanhas, barrinhas de cereais, frutas vermelhas, milho e grão de bico”, sugere a Dra. Camila Paes.

6. Consciência na Avenida

Mesmo na folia, cuidar do corpo faz toda a diferença. “A ciência oferece ferramentas para minimizar danos, mas nenhum nutriente substitui o respeito aos limites do próprio corpo”, ressalta a médica. A hidratação constante com água e a alimentação regular continuam sendo os pilares para uma festa segura.