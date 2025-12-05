Voluntariado: 4 formas de fortalecer a saúde mental ajudando os outros

O voluntariado melhora a autoestima, combate o estresse e fortalece laços comunitários PeopleImages / Shutterstock | Portal EdiCase

O Dia do Voluntariado, celebrado em 5 de dezembro, é uma oportunidade para refletir sobre como a solidariedade impacta não apenas quem recebe ajuda, mas também como transforma aqueles que dedicam seu tempo a causas sociais.

Renata Caveari, professora do curso de Psicologia da Afya Centro Universitário Itaperuna, explica que o ato de servir vai muito além do gesto solidário. “O voluntariado cria uma sensação de propósito e conexão que faz bem para quem recebe, mas também transforma profundamente quem oferece ajuda”, afirma.

Segundo ela, essa prática abre espaço para uma percepção mais empática da realidade e para sentimentos de pertencimento. “Quando nos envolvemos com causas, ampliamos nosso olhar e construímos relações mais humanas. Isso tem impacto direto na nossa saúde mental”, destaca.

Trocas em ações solidárias

Um estudo da American Psychological Association (APA) mostrou que participar de atividades voluntárias pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade, fornecer um senso de propósito e significado, melhorar a autoestima, o bem-estar emocional e até mesmo reduzir o risco de depressão. Esses benefícios estão diretamente relacionados às trocas que estabelecemos durante as ações solidárias.

A professora explica que, em nossas relações interpessoais, trocamos não apenas bens materiais, mas também bens sociais, como amor, informação, status, entre outros. “Nas trocas, minimizamos os custos e maximizamos as recompensas, e isso nos fortalece e nos auxilia em nossa transformação pessoal”, afirma.

Além de promover trocas genuínas, pequenas ações voluntárias realizadas no fim de ano podem reduzir tensões acumuladas e favorecer um estado emocional mais equilibrado. “É um período que naturalmente desperta balanços pessoais. O voluntariado ajuda a ressignificar esse momento”, completa Renata Caveari.

Participar de voluntariados estimula novas relações e ajuda a combater o isolamento Bjorn Beheydt / Shutterstock | Portal EdiCase

Benefícios do voluntariado para a saúde mental

As vantagens do voluntariado para a saúde mental se manifestam de diferentes formas, impactando desde aspectos emocionais individuais até a qualidade das relações interpessoais. Veja a seguir quatro benefícios que essa prática pode trazer para o equilíbrio psicológico e emocional:

1. Redução do estresse

Praticar o voluntariado estimula emoções positivas e reduz a ativação fisiológica ligada ao estresse, trazendo uma sensação de calma.

2. Aumento da autoestima

Sentir-se útil e contribuir para algo maior gera autoconfiança e melhora a percepção de valor pessoal.

3. Fortalecimento de vínculos sociais

Participar de projetos coletivos amplia redes de apoio e combate a sensação de isolamento, comum no fim de ano.

4. Maior equilíbrio emocional

Ajudar o próximo direciona o foco para fora das preocupações cotidianas e favorece uma visão mais solidária e menos autocentrada, o que melhora o humor e a estabilidade emocional.