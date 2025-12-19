Tarot 2026: Roda da Fortuna indica um ano de grandes transformações

A "Roda da Fortuna" anuncia um ano em que movimento, decisão e presença caminharão juntos New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

A “Roda da Fortuna”, Arcano 10 do Tarot de Marselha, anuncia 2026 como um ano de viradas intensas, de movimentos inevitáveis e de ciclos que se reorganizam em uma dança viva entre ascensão e queda, luz e sombra, ação e recolhimento. Em sua essência, essa carta revela o mistério do fluxo: nada permanece estático, tudo gira, transforma-se, se eleva ou se dissolve para renascer em outra forma.

A energia que se abre para 2026 não é de passividade, mas de participação ativa. A roda não gira sozinha, ela convida cada ser a tocar seu eixo interior, a assumir escolhas, a mover-se com intenção e consciência. Este será um ano em que o destino se aproximará do livre-arbítrio, pedindo que cada pessoa reconheça seu papel na trama que constrói.

Dualidade não é conflito, mas ritmo

Nas laterais da roda, os animais simbólicos de Nefesh, nossa alma instintiva, emocional, pulsante, representam as oscilações naturais da vida interior. De um lado, a força Yang, ativa e organizadora, que traduz momentos de expansão, liderança e clareza. É o impulso que coloca as emoções para fora, que nos orienta a agir, afirmar e conquistar. De outro lado, o polo Yin, receptivo e introspectivo, que pede silêncio, digestão energética e recolhimento.

É o território da interioridade, dos processos lentos, da pausa necessária para que algo mais profundo se alinhe. Essa dualidade não é conflito, mas ritmo. Em 2026, esses movimentos se alternarão como respiração cíclica da alma, lembrando que tanto os altos quanto os baixos são fundamentais para o equilíbrio do caminho.

Acuidade da águia e potência do leão

Acima da roda, ergue-se o terceiro ser, a síntese, a consciência maior, o ponto que vê de cima e não se deixa arrastar pelos movimentos instintivos. Esse ser híbrido, portador de asas e espada, reunindo a acuidade da águia e a potência do leão, manifesta o princípio da liderança verdadeira.

A águia oferece visão ampla, foco elevado e renovação incessante; o leão simboliza poder, realeza e coragem, mas é a sabedoria da leoa, nutridora e estratégica, que sustenta o coletivo e dá continuidade à vida. Este ser pode ser compreendido também como a esfinge, guardiã dos mistérios eternos, que sussurra seu enigma a cada alma desperta: “decifra-me… ou te devoro”.

As escolhas individuais ganham mais peso

Em outras palavras, 2026 não permitirá viver no piloto automático. Ele exigirá presença, lucidez, responsabilidade e a capacidade de elevar o olhar acima das emoções que oscilam. Este será o chamado para viver a consciência superior, não a reação imediata.

A “Roda da Fortuna” lembra que tudo gira, mas que quem define a direção do próprio eixo é o indivíduo. Se 2026 trará mudanças repentinas, também trará oportunidades inéditas. Se movimentar estruturas, também abrirá caminhos. Se desafiar, também expandirá. Será um ano para entender que destino não é algo que simplesmente acontece, é algo que se constrói com escolha, coragem e presença profunda. A roda gira, mas é a consciência que decide o sentido.

Por Kelly Milìce