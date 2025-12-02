Sobremesas para o Natal: 3 receitas deliciosas e práticas

Trifle natalino Stock_photografer / Shutterstock | Portal EdiCase

As sobremesas são uma parte importante da ceia de Natal, pois ajudam a tornar a noite mais doce, acolhedora e especial para todos. Além de marcarem o encerramento da refeição com sabores que remetem à tradição, elas também criam momentos de partilha ao redor da mesa. E o melhor é que é possível preparar receitas deliciosas, diferentes e, ainda assim, práticas, garantindo opções que surpreendem sem exigir longas horas na cozinha.

A seguir, confira 3 receitas de sobremesas para o Natal!

Trifle natalino

Ingredientes

Maçã

3 maçãs cortadas em cubos

2 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de manteiga

Suco de 1/2 limão

Creme

500 ml de creme de leite fresco gelado

gelado 3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha

Montagem

2 xícaras de chá de bolo pão de ló pronto

1 xícara de chá de granola

Chantili para finalizar

Modo de preparo

Maçã

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e acrescente as maçãs, o açúcar, a canela e o suco de limão. Cozinhe em fogo médio por cerca de 10 minutos, até que fiquem macias, porém ainda com pedaços firmes. Deixe esfriar completamente.

Creme

Na batedeira, bata o creme de leite gelado com o açúcar até formar um creme espesso. Adicione a baunilha e misture delicadamente. Mantenha na geladeira até utilizar.

Montagem

Em taças transparentes, coloque uma camada de maçã cozida, adicione uma camada de creme e acrescente cubos de bolo. Faça mais uma camada de creme e coloque a granola. Repita as camadas até preencher a taça. Cubra com chantili. Sirva em seguida.

Pudim de leite condensado com maracujá

Ingredientes

Pudim

395 g de leite condensado

395 g de leite

4 ovos

1/2 xícara de chá de suco concentrado de maracujá

Calda

Polpa de 1 maracujá

1/2 xícara de chá de açúcar

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Pudim

No liquidificador, bata o leite condensado, o leite, os ovos e o suco de maracujá por 1 a 2 minutos, até ficar bem homogêneo. Reserve enquanto prepara a forma. Despeje na forma de pudim, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por 1h20 a 1h40, até ficar firme. Deixe esfriar completamente antes de desenformar. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas para ficar bem gelado.

Calda

Em uma panela, coloque a polpa do maracujá, o açúcar e a água. Leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até engrossar levemente (cerca de 5-8 minutos). Deixe esfriar. Desenforme o pudim e regue com a calda de maracujá por cima. Sirva em seguida.

Pão doce natalino Avocado_studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Pão doce natalino

Ingredientes

Massa

500 g de farinha de trigo

120 g de açúcar

200 ml de leite morno

2 ovos

150 g de manteiga em temperatura ambiente

10 g de fermento biológico seco

1 pitada de sal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de raspas de limão

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de noz-moscada em pó

Manteiga para untar

Recheio

200 g de uva-passa

80 g de frutas cristalizadas

60 g de nozes picadas

60 g de amêndoas picadas

Cobertura

80 g de manteiga derretida

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o fermento no leite morno e deixe descansar por 10 minutos. Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o sal, a canela, a noz-moscada e as raspas de limão. Abra um espaço no centro e adicione os ovos, o leite com fermento, a baunilha e a manteiga. Misture até formar uma massa macia e levemente pegajosa. Sove por cerca de 8 a 10 minutos, até ficar lisa.

Acrescente as frutas, as nozes e as amêndoas. Misture até incorporar bem por toda a massa. Cubra a tigela com um pano e deixe a massa descansar por 1 hora, até dobrar de tamanho. Após, abra a massa em formato oval. Dobre uma das laterais sobre a outra. Transfira para uma assadeira untada com manteiga. Deixe descansar por mais 30 a 40 minutos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35-45 minutos, até dourar levemente.