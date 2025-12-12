Receitas de Natal: veja como fazer lombo com abacaxi e maionese de salada russa

Lombo com molho de abacaxi e maionese de salada russa Felipe Caputo / Divulgação | Portal EdiCase

O lombo de porco é um clássico das festas de fim de ano e ganha ainda mais sabor com as técnicas do chef Felipe Caputo, parceiro da Grano Alimentos. Para a ceia de Natal, ele prepara um cardápio completo com lombo marinado, molho de abacaxi grelhado e uma salada de maionese equilibrada. As combinações destacam a suculência da carne e trazem leveza ao prato, criando uma opção prática e cheia de aroma para celebrar.

O método de marinar por 12 horas ajuda a garantir textura mais macia e cozimento uniforme, importante para evitar o ressecamento comum em preparos de lombo. A receita ainda acompanha um molho de abacaxi grelhado, que soma um adocicado e acidez na medida certa, criando contraste com a carne e deixando o prato mais leve para a mesa de celebrações. A maionese de salada russa, por sua vez, atua como um contraponto importante ao lombo suíno, ajudando a equilibrar o prato tanto no sabor quanto na sensação de peso da gordura.

A seguir, o chef Felipe Caputo ensina como preparar essas receitas. Confira!

Lombo

Ingredientes

2 kg de lombo de porco

de porco 2 colheres de sopa de sal

4 colheres de sopa de alho picado

2 colheres de chá de páprica doce

1 colher de chá de pimenta calabresa

1 colher de chá de pimenta-do-reino moída

6 colheres de sopa de vinagre de maçã

6 colheres de sopa de molho de soja

6 colheres de sopa de molho inglês

1 pedaço de gengibre ralado

Suco de 1 laranja

250 ml de vinho branco seco

200 ml de caldo de legumes

2 colheres de sopa de manteiga

Azeite de oliva a gosto

Alecrim e tomilho frescos (opcional)

Modo de preparo

Marinada

Coloque o lombo em uma tigela, tempere com o sal, o alho, a páprica doce, a pimenta calabresa, a pimenta-do-reino, o vinagre, o molho de soja, o molho inglês, o gengibre e o azeite. Massageie bem. Coloque o lombo dentro de um saco para marinadas e adicione o suco de laranja, o vinho branco, o caldo de legumes, as ervas (se usar). Retire o ar, feche e leve à geladeira por 12 horas ou de um dia para o outro.

Selagem e forno

Tire o lombo da marinada e reserve todo o líquido. Aqueça uma frigideira em fogo médio. Adicione a manteiga e 2 colheres de sopa de azeite. Sele o lombo por completo até ficar bem dourado de todos os lados. Reserve.

Em uma assadeira, coloque toda a marinada reservada. Posicione o lombo selado por cima da marinada. Se necessário, acrescente mais 200 ml de suco de laranja ou caldo na assadeira. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos ou até dourar bem. Regue o lombo de 10 em 10 minutos com os sucos da assadeira. Reserve enquanto prepara o molho.

Molho de abacaxi grelhado

Ingredientes

1 abacaxi descascado

descascado Caldo da assadeira do lombo assado

1 colher de sopa de amido de milho

4 colheres de sopa de mel

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Manteiga para grelhar

Modo de preparo

Retire o lombo da assadeira. Peneire todo o caldo para uma panela. Leve ao fogo médio. Adicione o amido de milho e o mel e mexa até engrossar e ficar brilhante. Acerte o sal e a pimenta-do-reino. Reserve. Corte o abacaxi em fatias de meio dedo de espessura. Após, corte cada fatia em 4 pedaços. Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio e grelhe bem todos os pedaços até dourar. Misture os pedaços de abacaxi grelhados ao molho engrossado. Sirva em seguida com o lombo.

Maionese de salada russa Nitr / Shutterstock | Portal EdiCase

Maionese de salada russa

Ingredientes

Salada

2 xícaras de chá de mix salada russa

1 cebola-roxa cortada em cubos

3 ovos cozidos picados

80 g de azeitonas verdes em lascas

Azeite, sal, pimenta-do-reino e páprica doce a gosto

Salsinha para finalizar

Maionese

2 gemas de ovo

1 colher de sopa de mostarda dijon

2 dentes de alho

3 colheres de sopa de suco de limão

Raspas de 1/2 limão

150 ml de óleo de girassol

80 ml de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída, molho de pimenta picante e páprica a gosto

Modo de preparo

Salada

Em uma tigela, misture o mix de salada russa com a cebola, os ovos e a azeitona. Tempere com o azeite, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Reserve.

Maionese

No liquidificador, coloque as gemas, a mostarda dijon, o alho, o suco de limão e as raspas de limão. Bata até ficar homogêneo. Com o aparelho ligado, comece a adicionar o óleo de girassol em fio bem fino, sem parar, até a mistura começar a engrossar. Em seguida, também em fio, vá colocando o azeite até atingir a consistência cremosa típica de maionese. Finalize temperando com sal, pimenta-do-reino, molho de pimenta picante e páprica. Bata rapidamente apenas para misturar. Leve à geladeira por pelo menos 30 minutos. Após esse tempo, misture a maionese com os legumes e sirva em seguida.