Receitas com ovo: 4 opções práticas para variar o cardápio

Os ovos são ingredientes versáteis e completos que facilitam a rotina culinária e permitem criar pratos rápidos, nutritivos e cheios de sabor. Além disso, combinam com qualquer momento do dia e harmonizam com diversos tipos de preparações, do salgado ao doce.
A nutricionista Lúcia Endriukaite, especialista do Instituto Ovos Brasil (IOB), destaca que o ovo é um aliado importante na rotina alimentar: além das proteínas de alto valor biológico, o alimento oferece vitaminas A, D, E e do complexo B, colina, nutriente fundamental para memória e cognição, e minerais que contribuem para imunidade e vitalidade.
“O ovo transita com facilidade entre o simples e o sofisticado. É um ingrediente democrático que combina praticidade, nutrição e sabor, e pode compor desde lanches rápidos até pratos mais elaborados”, afirma Lúcia Endriukaite.
Para mostrar como o ingrediente pode facilitar o dia a dia sem abrir mão de qualidade, ela apresenta quatro receitas simples, acessíveis e rápidas. Confira!
Omelete de forno
Opção nutritiva, prática e ideal para refeições completas.
Ingredientes
- 5 ovos
- 1 cebola picada
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de brócolis em floretes
- 1/2 tomate picado
- 2 colheres de sopa de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de queijo muçarela picado
- Sal, orégano e cheiro-verde a gosto
- Manteiga para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture todos os ingredientes até ficar homogêneo. Coloque em assadeira ou panela que vá ao forno untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 40 minutos. Sirva em seguida.
Crepe com frutas vermelhas
Uma opção doce, leve e perfeita para sobremesas e cafés da tarde.
Ingredientes
Recheio
- 250 g de morango picado
- 1 maçã ralada
- 1 canela em pau
- Cravo-da-índia a gosto
Massa
- 2 ovos
- 1 1/2 xícara de chá de leite
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 pitada de sal
- Manteiga para untar
Modo de preparo
Em uma panela antiaderente, cozinhe rapidamente em fogo baixo as frutas com a canela e o cravo-da-índia até formar uma geleia leve. Reserve. No liquidificador, bata os ingredientes da massa e deixe descansar por 20 minutos. Aqueça a frigideira em fogo médio untada com a manteiga. Despeje pequenas porções de massa. Vire quando começar a soltar das bordas. Disponha o recheio no centro dos crepes prontos, dobre ao meio e sirva em seguida.
Patê de ovo
Rápido, cremoso e perfeito para lanches e cafés da manhã.
Ingredientes
- 2 ovos cozidos
- 1/4 de cebola picada
- 1 colher de sopa de maionese, requeijão ou cottage
- Salsinha, hortelã e sal a gosto
- Fatias de pão para servir
Modo de preparo
Em uma tigela, amasse bem os ovos cozidos e misture com a cebola e a maionese, requeijão ou cottage. Tempere com sal. Finalize com a salsinha e a hortelã e sirva em seguida com as fatias de pão.
Omelete com cogumelo
Prática, saborosa e com um toque sofisticado.
Ingredientes
Recheio
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fresco
- 1 dente de alho picado
- Azeite a gosto
Omelete
- 3 ovos
- 1/4 de xícara de chá de queijo parmesão
- 2 colheres de sopa de manteiga
- Sal e salsinha picada a gosto
Modo de preparo
Recheio
Limpe o cogumelo com papel-toalha. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o cogumelo com o alho até dourar. Retire e reserve.
Omelete
Em uma tigela, bata os ovos com o sal. Na mesma frigideira que refogou o cogumelo, aqueça a manteiga em fogo baixo e coloque os ovos. Cozinhe até ficar firme. Recheie com o cogumelo e o queijo parmesão. Dobre ao meio e sirva em seguida.
A nutricionista Lúcia Endriukaite reforça que inserir o ovo na rotina é uma estratégia inteligente para quem busca alimentação equilibrada. “É um alimento que entrega alto valor nutricional, se adapta a todos os momentos do dia e ainda oferece excelente custo-benefício”, finaliza.
Por João Pedro Costa