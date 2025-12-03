Proteja-se do sol: 5 itens indispensáveis no verão

Esses itens garantem proteção solar e evitam riscos à saúde durante o verão learesphoto / Shutterstock | Portal EdiCase

Com o verão chegando, a exposição ao sol, ao mar e à piscina aumenta e, com ela, a preocupação com os cuidados com a pele, os cabelos e até os lábios. Para se proteger, produtos com proteção solar são os aliados preferíveis, mas não são os únicos. Por isso, a dermatologista Marina Hayashida lista os principais itens que não podem faltar na bolsa de verão de quem deseja aproveitar a estação com segurança e sem riscos à saúde. Confira!

1. Óculos de sol

Entre os itens indispensáveis, a dermatologista destaca o uso de óculos de sol com proteção UV, que vão muito além da estética. “A região dos olhos é uma das primeiras a apresentar sinais de envelhecimento. A exposição direta ao sol piora olheiras vasculares, favorece a pigmentação e acelera a flacidez das pálpebras”, explica.

2. Boné ou chapéu

Outro acessório que deve ser levado a sério é o boné ou o chapéu, essenciais para proteger o couro cabeludo e os fios. “O cabelo sofre muito com a radiação UV, que resseca, desbota a cor e aumenta a quebra. O couro cabeludo, apesar de muitas vezes esquecido, também queima e pode desenvolver lesões solares ao longo dos anos”, afirma Marina Hayashida. Para completar esse cuidado, ela recomenda o uso de máscara de hidratação capilar após a lavagem dos fios, durante os dias que estiver na viagem.

O protetor labial é um item frequentemente esquecido, mas deve te acompanhar durante todo o dia Andrei David Stock / Shutterstock | Portal EdiCase

3. Protetor solar e labial

No quesito pele, o protetor solar deve ser escolhido com critério. A dermatologista aponta a importância das fórmulas resistentes ao suor e à água, especialmente em dias muito quentes. Reaplicar é essencial, mas começar com uma fórmula robusta faz toda a diferença, destaca Marina Hayashida.

Ela também reforça um item que muitos esquecem: o protetor labial com FPS. Os lábios são uma área que realmente pode desenvolver câncer de pele. Logo, esses é um item que precisa acompanhar você durante todo o dia.

4. Roupas com proteção UV

Para quem deseja praticidade, Marina Hayashida recomenda roupas com proteção UV, que evitam a necessidade de reaplicar protetor a todo momento, especialmente em crianças. São confortáveis, seguras e permitem aproveitar o dia sem preocupação constante.

5. Óleo de limpeza facial

Por fim, ao final do dia de praia, os cuidados devem continuar. O uso de óleo de limpeza facial ajuda a remover resíduos de protetor, suor e areia, preparando a pele para receber o hidratante. “A limpeza correta evita que os poros fiquem mais abertos e cheios de cravos depois de dias quentes. Completar com um bom hidratante facial mantém a função de barreira da pele e reduz irritações”, explica Marina Hayashida.

A dermatologista reforça que o verão pode ser aproveitado com beleza, leveza e segurança, desde que acompanhado de escolhas inteligentes. A prevenção continua sendo a melhor forma de manter a pele saudável e radiante durante toda a estação.