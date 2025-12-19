Por que o verão aumenta o risco de infecções íntimas e como se prevenir 

Ler resumo

Ficar com o biquíni molhado por muito tempo pode prejudicar a saúde íntima. Dmitry Bairachnyi / adobe.stock.com

Com o aumento das temperaturas, do suor e do uso prolongado de roupas molhadas ou justas, o verão pode trazer impactos diretos à saúde íntima das mulheres. É nesse período que desconfortos, irritações e infecções tendem a aparecer com mais frequência, exigindo atenção redobrada à higiene e aos cuidados diários.

Na estação mais quente do ano, algumas alterações ginecológicas se tornam mais recorrentes em razão do calor, da umidade e das mudanças na rotina. A candidíase e a vaginose bacteriana costumam liderar os diagnósticos, associadas ao desequilíbrio da flora vaginal. Dermatites e irritações na vulva também podem surgir como resposta ao suor, à areia, às giletes, ao cloro e ao contato com tecidos sintéticos.

— O pH (equilíbrio químico natural) vaginal é mais ácido. O suor, o calor, as mudanças na rotina e na alimentação, por exemplo, tendem a mudar esse pH, diminuindo a acidez e deixando mais básico. Isso faz com que as mulheres percam um pouco da proteção na região, e isso favorece a proliferação de bactérias e fungos — resume a ginecologista Ana Claudia Siqueira.

Os sinais de que algo não vai bem variam conforme a condição, mas geralmente incluem coceira, ardor e corrimento com alteração de cor ou odor. A ginecologista Julia Barbian alerta que a situação requer maior atenção quando a secreção apresenta aspecto de leite talhado, presença de sangue ou coloração amarelada ou esverdeada.

— Muita gente acaba se automedicando. O ideal é que isso não aconteça, porque a pessoa não sabe com certeza do que se trata. A paciente, às vezes, pode usar uma medicação para uma coisa e, depois, descobrir que era outra condição. Então o ideal é buscar uma avaliação ginecológica — recomenda a especialista.

Hábitos do verão aumentam o risco

Ficar longos períodos com biquíni molhado, usar roupas muito justas ou feitas de tecidos sintéticos, que dificultam a ventilação da região íntima, cria um ambiente abafado e úmido, ideal para a proliferação de fungos e bactérias. O uso de produtos perfumados, como sabonetes e absorventes, também pode irritar a mucosa e alterar o equilíbrio natural da flora vaginal.

— As mulheres têm uma microbiota vaginal, formada por bactérias e fungos que vivem em equilíbrio. Quando essa proteção natural diminui, não se trata da entrada de um micro-organismo novo, mas da proliferação daqueles que já fazem parte da flora, que passam a se multiplicar. Esse desequilíbrio é o que pode causar os desconfortos — afirma Ana Claudia.

Tecidos das roupas íntimas devem ser bem escolhidos. Velista production / adobe.stock.com

A médica explica que muitas dessas bactérias são anaeróbias, ou seja, desenvolvem-se melhor em ambientes abafados. Por isso, permanecer com o biquíni molhado após entrar no mar ou na piscina, usar tecidos como a lycra por longos períodos, optar por calcinhas que não sejam de algodão ou deixar de tomar banho depois da academia contribui para manter a região úmida e quente.

Além disso, algumas mulheres costumam usar protetores diários ou absorventes mesmo fora do período menstrual, seja para manter a calcinha limpa, sentir mais segurança ou lidar com o corrimento. Esse hábito também pode contribuir para o abafamento da região íntima, dificultar a ventilação e favorecer a proliferação de bactérias, especialmente no verão.

— Nessa época do ano, muitas pessoas acabam saindo da dieta normal, comem mais alimentos ricos em açúcares e bebem mais álcool, e isso também pode favorecer o desequilíbrio da região íntima. Esses alimentos e bebidas, como sucos artificiais e energéticos, que às vezes, as pessoas não contabilizam, podem aumentar a glicemia no organismo, favorecendo a proliferação de fungos — alerta Ana Claudia.

Como prevenir?

Essas condições podem ser evitadas com atenção aos hábitos cotidianos e ajustes simples na rotina. Medidas como cuidados com as roupas, a higiene íntima e a alimentação colaboram para manter o equilíbrio da região e seguem relevantes mesmo após o fim da estação, defende Julia.

— Em primeiro lugar, o indicado é tirar as peças molhadas e suadas imediatamente. Então, se entrou no mar e depois vai sair para almoçar, leva outra muda de roupa e troca. Ou, se foi para a academia e suou, toma banho e troca de roupa — recomenda a ginecologista.

A escolha das roupas também faz diferença na saúde íntima. Dar preferência a calcinhas de algodão, evitar peças muito justas e optar por vestidos, saias, calças mais largas e tecidos que permitam maior ventilação ajudam a reduzir o abafamento da região. Sempre que possível, Julia aconselha dormir sem calcinha ou passar períodos do dia sem a peça, para manter a área mais arejada.

— O ideal é que a gente lave a roupa íntima e os biquínis separados das outras peças. E que a gente evite o uso de sabão em pó e amaciante. Recomendo lavar com sabão de coco ou de glicerina. E, claro, colocar para secar logo depois de lavar. De preferência, em um lugar arejado, não no box do banheiro — pontua.