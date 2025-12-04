Peru de Natal: 3 receitas suculentas para a ceia

Peru recheado com maçã e laranja OlgaBombologna / Shutterstock | Portal EdiCase

A ceia de Natal ganha ainda mais significado quando o prato principal é preparado com carinho e atenção aos detalhes. Presente nas mesas brasileiras, o peru é símbolo de celebração, união e fartura. Com a técnica certa e bons temperos, ele pode ficar extremamente macio, aromático e cheio de sabor.

A seguir, veja 3 receitas suculentas de peru para a ceia de Natal!

Peru recheado com maçã e laranja

Ingredientes

1 peru de aproximadamente 4-5 kg

3 maçãs cortadas em cubos

2 laranjas cortadas em pedaços com casca

1 xícara de chá de suco de laranja

4 dentes de alho picados

1 cebola picada

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de mostarda

2 ramos de alecrim

Folhas de sálvia, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Coloque o peru em uma assadeira grande. Em um recipiente, misture a manteiga, o mel, a mostarda, o alho, a cebola, o suco de laranja, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Passe essa mistura por todo o peru, incluindo sob a pele do peito. Coloque os ramos de alecrim e algumas folhas de sálvia dentro da cavidade. Recheie o interior do peru com metade das maçãs e das laranjas. Distribua o restante das maçãs e das laranjas ao redor do peru na assadeira.

Cubra o peru com papel-alumínio, sem apertar. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 2 horas e 30 minutos, regando o peru com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Após esse tempo, retire o papel-alumínio e continue assando até dourar bem, por cerca de 40 minutos, sempre regando com o próprio caldo. Sirva o peru com as maçãs e laranjas assadas da assadeira e decore com as folhas de sálvia e os ramos de alecrim.

Peru assado com legumes Tatiana Bralnina / Shutterstock | Portal EdiCase

Peru assado com legumes

Ingredientes

1 peru de aproximadamente 4-5 kg

4 dentes de alho amassados

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

Suco de 2 limões

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 folhas de louro

500 g de batata-bolinha

2 cenouras cortadas em rodelas

1 cebola-roxa cortada em meia-lua

Ramos de alecrim, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o suco de limão, o vinho branco, 2 colheres de sopa de azeite, o alecrim, o louro e tempere com sal e pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero por todo o peru, inclusive por dentro. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por no mínimo 8 horas, virando na metade do tempo para pegar bem o tempero.

Em uma tigela, misture a batata-bolinha, as cenouras e a cebola-roxa. Regue com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto. Coloque o peru em uma assadeira grande, regue com parte da marinada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 2 horas, regando com o próprio caldo a cada 30 minutos.

Retire o papel-alumínio, acrescente os legumes ao redor do peru e os ramos de alecrim. Volte ao forno por mais 1 hora ou até o peru dourar bem e ficar macio, regando ocasionalmente. Retire o peru do forno e deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar. Sirva em seguida.

Peru recheado com arroz negro e frutas secas

Ingredientes

Peru

1 peru de aproximadamente 4-5 kg

4 dentes de alho amassados

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 xícara de chá de vinho branco seco

2 ramos de alecrim

2 folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Recheio

2 xícaras de chá de arroz negro cozido

negro cozido 1/2 xícara de chá de damasco seco picado

1/2 xícara de chá de ameixa seca picada

1/2 xícara de chá de uva-passa

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju picada

1 cebola picada

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de canela em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione o damasco, a ameixa, a uva-passa e a castanha-de-caju. Misture e acrescente o arroz negro cozido e a canela. Mexa bem, desligue o fogo e deixe esfriar completamente.

Peru

Em uma tigela, misture o alho, a cebola, o vinho branco, o azeite, o alecrim e o louro. Espalhe esse tempero em todo o peru, por dentro e por fora, temperando também com sal e pimenta-do-reino. Recheie o peru com o arroz negro com frutas secas já frio. Feche a abertura do peru com palitos ou costure com barbante culinário.