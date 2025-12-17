Pedras e cores para o Ano-Novo: veja como começar 2026 com boas energias

Elementos naturais como pedras e rituais podem auxiliar no alinhamento de intenções para a virada de ano New Africa / Shutterstock | Portal EdiCase

A virada de ano representa um momento simbólico de renovação, quando muitas pessoas buscam alinhar suas energias e estabelecer intenções para os próximos meses. Pedras, cores e rituais aparecem como ferramentas que ajudam nessa preparação, funcionando como pontes entre o desejo de mudança e as ações necessárias para concretizá-lo. Mais do que superstição, essas práticas carregam significados pessoais e servem como lembretes visuais dos objetivos traçados para o novo ciclo.

Cada ano traz consigo uma vibração específica, e compreender essa energia pode auxiliar no planejamento de metas, na tomada de decisões importantes e na busca por um ano mais leve e tranquilo. A seguir, confira um guia para começar 2026!

Tendências de 2026

Para auxiliar nesta época, a consultora espiritual e taróloga Jovanka Buratto compartilha direções sobre 2026. “O ano trará a vibração de recomeço e coragem. Será preciso ter senso de liderança para fazer escolhas conscientes sobre o seu destino. Esse período reservará, para alguns, negócios e conquistas, além da possibilidade de encontrar um(a) parceiro(a) cármico(a) ou o nascimento de um filho”.

Em 2026, a transformação pessoal será essencial para aproveitar as oportunidades que surgirão. “Corte o que é tóxico e excessivo em sua vida, mude para melhor. Será preciso agir para evitar a estagnação e a procrastinação. Este será o momento ideal para expor todo o seu talento. A espiritualidade deverá ser utilizada como ferramenta de alinhamento interior, e não como fuga ou apenas em momentos de apuros”, complementa a profissional.

Os cristais como a turmalina negra podem ajudar na proteção contra negatividade e ansiedade Natalia Vasylieva / Shutterstock | Portal EdiCase

Pedras mágicas

A consultora sugere itens naturais para harmonizar a energia em 2026:

Água marinha: para ter calma e clareza emocional;

para ter calma e clareza emocional; Jaspe vermelho: para força vital e proteção energética;

para força vital e proteção energética; Turmalina negra: proteção contra negatividade e ansiedade, sendo ideal para ser colocada no local de trabalho ou próxima a aparelhos eletrônicos.

Cores para a passagem do ano

Para a celebração da virada do ano, Jovanka Buratto indica:

Verde: para atrair fortuna , sabedoria, saúde e esperança;

para atrair , sabedoria, saúde e esperança; Avermelhados: para quem busca movimento e mudança e quer evitar a estagnação. Tons mais claros, como salmão, são uma ótima pedida;

para quem busca movimento e mudança e quer evitar a estagnação. Tons mais claros, como salmão, são uma ótima pedida; Branco: por ser ano 1, desta vez o branco pode jogar contra. Quem gostar, use, mas coloque um lenço vermelho, um anel, um colar… para quebrar! Indicado apenas para quem sofre com muito estresse e agitação. Para os demais, esta cor pode trazer estagnação e apatia.