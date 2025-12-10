Ovo na ceia de Natal: 4 receitas práticas e leves

O ovo pode ser usado em deliciosas receitas da ceia de Natal Lika Mostova / Shutterstock | Portal EdiCase

Versátil, econômico e rico em nutrientes, o ovo conquista espaço também nas celebrações de fim de ano. Muito além do café da manhã, ele pode brilhar em entradas elegantes, acompanhamentos leves e sobremesas delicadas, compondo uma ceia de Natal saborosa, equilibrada e cheia de personalidade.

Segundo a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil, esse alimento é um verdadeiro curinga das festas. “Ele oferece praticidade e leveza sem abrir mão do sabor. Com o ovo, é possível montar uma ceia completa, da entrada à sobremesa, usando um ingrediente acessível, nutritivo e muito versátil”, explica.

O ovo é fonte de proteínas de alta qualidade, vitaminas, minerais e carotenóides, ajudando a equilibrar a alimentação mesmo em meio às comemorações. Além disso, é naturalmente isento de lactose e glúten, ampliando as possibilidades para convidados com diferentes necessidades alimentares.

Usando o ovo na ceia de Natal

Abaixo, Lúcia Endriukaite lista maneiras de incluir o ovo na ceia de Natal de maneira simples e deliciosa, combinando textura, cremosidade e equilíbrio. Veja!

Entradas práticas e elegantes:

Ovos pochê sobre salada festiva: oferece frescor, leveza e visual sofisticado;

oferece frescor, leveza e visual sofisticado; Canapés com ovo: rápidos e cheios de sabor;

rápidos e cheios de sabor; Saladas mornas com ovo: combinam textura e nutrição.

Acompanhamentos que surpreendem

Farofa com ovo: econômica, saborosa e aromática;

econômica, saborosa e aromática; Suflê de legumes: leve e aerado, perfeito para equilibrar pratos mais robustos;

leve e aerado, perfeito para equilibrar pratos mais robustos; Pratos quentes: preparos simples que ganham cremosidade e estrutura com o ovo.

Sobremesas clássicas e criativas

Ovos nevados: uma tradição natalina que se mantém leve e delicada;

uma tradição natalina que se mantém leve e delicada; Creme inglês: base perfeita para frutas frescas e sobremesas geladas.

Receitas com ovo para a ceia de Natal

A seguir, a nutricionista ensina como preparar opções irresistíveis com ovo para a ceia de Natal. Confira!

Ovos pochê sobre salada festiva

Prática, refrescante e elegante, essa entrada traz cor, textura e leveza à mesa.

Ingredientes

Ovo

4 ovos

1 colher de sopa de vinagre

Água para cozinhar

Salada festiva

Mix de folhas verdes (alface, rúcula, agrião)

1/2 cenoura ralada

50 g de tomate-cereja picado

1/2 pepino picado

1 beterraba ralada

1 xícara de chá de lascas de queijo

Molho vinagrete

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de suco de limão

1 colher de chá de mostarda

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Ovo

Em uma panela larga, aqueça a água e o vinagre em fogo médio. Quebre cada ovo em uma xícara. Quando a água ferver, mexa a água com uma colher formando um redemoinho e deslize o ovo no centro. Cozinhe por 5 minutos. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e, se necessário, apare as bordas com uma tesoura. Reserve.

Molho vinagrete

Em um recipiente pequeno, coloque o azeite de oliva, o suco de limão, o sal, a pimenta-do-reino e a mostarda. Misture bem com um garfo até o molho emulsificar e ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

Coloque as folhas em uma travessa, adicione os legumes, as lascas de queijo e finalize com os ovos pochê. Regue com o molho vinagrete e sirva em seguida.

Ovos nevados FreeProd33 / Shutterstock | Portal EdiCase

Ovos nevados

Uma opção clássica que surpreende pela delicadeza e sensação de leveza após uma refeição festiva.

Ingredientes

1 l de leite

6 claras de ovo

6 gemas de ovo

Açúcar a gosto

1 colher de chá de extrato de baunilha ou 2 cascas de limão sem a parte branca

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite em fogo médio até quase ferver. Enquanto isso, na batedeira, bata as claras em neve firme. Coloque colheradas das claras no leite quente e cozinhe rapidamente dos dois lados. Retire e reserve em uma travessa. Peneire as gemas e bata com açúcar na batedeira até ficar cremoso. Adicione ao leite e acrescente a baunilha ou as cascas de limão e o sal. Cozinhe em fogo médio, mexendo sempre, até engrossar e sem deixar ferver. Despeje o creme sobre as claras na travessa e deixe esfriar.

Dica: a pitada de sal realça o sabor e a casca do limão deve ser usada sem a parte branca para não amargar.

Suflê de legumes MShev / Shutterstock | Portal EdiCase

Suflê de legumes

Entrega sabor e cor com baixa densidade calórica, equilibrando pratos tradicionais mais pesados.

Ingredientes

Base

3 gemas de ovo

3 claras de ovo

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite morno

100 g de queijo parmesão ralado

Manteiga para untar

Legumes

1 abobrinha cortada em cubos

1 cenoura cortada em cubos pequenos

100 g de vagem picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de manteiga

Sal, pimenta-do-reino moída e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Legumes

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Acrescente os legumes e os temperos e cozinhe até ficarem macios. Reserve.

Base

Em uma panela, aqueça a manteiga em fogo médio, adicione a farinha de trigo e cozinhe por 1 minuto, mexendo sempre. Acrescente o leite aos poucos, mexendo até engrossar. Com o molho morno, incorpore as gemas, uma a uma, e misture até ficar homogêneo. Reserve.

Montagem

Misture o molho branco aos legumes e adicione o queijo. Na batedeira, bata as claras em neve firme e incorpore delicadamente ao molho com os legumes. Disponha em forma untada com manteiga e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos, sem abrir o forno. Sirva imediatamente para manter a leveza do prato.

Creme inglês

É uma base simples e elegante que combina com diversas frutas da estação.

Ingredientes

6 gemas de ovo

80 g de açúcar cristal

500 ml de leite integral

1 colher de chá de extrato de baunilha

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite com o extrato de baunilha em fogo baixo. Em uma tigela, bata as gemas com o açúcar até obter um creme claro. Adicione 1/3 do leite quente às gemas, mexendo sempre. Acrescente o restante do leite e coe a mistura.

Volte a mistura ao fogo baixo, mexendo até engrossar, sem deixar ferver para não talhar. Cubra o creme com plástico-filme em contato direto e leve à geladeira. Sirva com frutas vermelhas, morangos, pêssegos em calda ou salada de frutas.

Dicas essenciais

A nutricionista Lúcia Endriukaite também recomenda:

Prefira ovos com selo de inspeção e validade em dia;

Armazene sob refrigeração e não lave antes do uso;

Para textura ideal: 7 minutos (gema cremosa) ou 12 minutos (gema firme);

Use ervas frescas e louças temáticas para uma apresentação que encanta.