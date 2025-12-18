Márcia Sensitiva faz previsões para 2026

Ler resumo

Em 2024, Márcia se apresentou em Porto Alegre. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A astróloga e influenciadora Márcia Fernandes, a Márcia Sensitiva, compartilhou com Zero Hora algumas previsões para 2026. Com o próximo ano se aproximando, nada melhor do que ter uma ideia do que os próximos 365 dias podem reservar.

Segundo ela, 2026 será regido pelo Ano Universal 1, marcado por uma energia potente e pelo início de um novo ciclo de nove anos, que se estende até 2034.

— Novas lideranças surgem, novas ideias movem a humanidade e novas consciências se unem por propósito. No plano individual, cada pessoa é convidada a dar o primeiro passo em direção ao seu verdadeiro caminho. É tempo de lançar sementes, tomar decisões e agir em sintonia com a alma — explica.

Ainda de acordo com Márcia, tudo o que for iniciado em 2026 tende a ter impacto ao longo dos próximos nove anos. Por isso, a recomendação é investir em si mesmo, aceitar desafios, confiar na própria intuição, começar novos ciclos financeiros, controlar impulsos e se aproximar de pessoas inspiradoras e visionárias.

— Cuide do seu corpo e, mais ainda, da sua mente, para um 2026 próspero — complementa.

O que esperar de 2026, segundo Márcia Sensitiva

A astróloga fez análises sobre o que deve acontecer em áreas como saúde e política, mas também fez previsões sobre o clima, além dos desafios e oportunidades que vão surgir no próximo ano.

Além disso, analisou os signos que vão se dar bem e os que merecem atenção no próximo ano.

Signos que vão se dar bem em 2026

Para a astróloga, os signos de Áries, Leão e Sagitário devem ter um bom ano. Veja a seguir as explicações:

Áries : regido pelo próprio Marte (regente do ano), esse signo vai renascer em 2026. Projetos iniciados florescem com velocidade e sua energia contagia o coletivo.

: regido pelo próprio Marte (regente do ano), esse signo vai renascer em 2026. Projetos iniciados florescem com velocidade e sua energia contagia o coletivo. Leão : com eclipses em seu signo, viverá um ano de protagonismo espiritual e expansão social. Quando o coração guia, o sucesso é inevitável.

: com eclipses em seu signo, viverá um ano de protagonismo espiritual e expansão social. Quando o coração guia, o sucesso é inevitável. Sagitário: recebe o fogo marciano como combustível para sonhos maiores. O despertar de 2026 o chama a unir fé e ação, transformando ideias em movimentos reais.

Signos que merecem atenção em 2026

Márcia destaca que os signos Escorpião, Peixes e Virgem vão enfrentar desafios que vão exigir cautela e atenção:

Virgem : com eclipse lunar em seu signo, terá um ano de purificação física e energética. O excesso de autocobrança precisa dar lugar à leveza.

: com eclipse lunar em seu signo, terá um ano de purificação física e energética. O excesso de autocobrança precisa dar lugar à leveza. Escorpião : Marte também rege esse signo, mas aqui a batalha é interior. Velhas dores, ciúmes e resistências vêm à tona para serem purificados.

: Marte também rege esse signo, mas aqui a batalha é interior. Velhas dores, ciúmes e resistências vêm à tona para serem purificados. Peixes: pode se sentir sensível demais, confuso ou exausto, mas é justamente aí que o milagre acontece. A fé será testada, e quem se render à confiança divina se tornará canal de luz e cura para muitos.

Astróloga ganhou popularidade na internet com previsões, conselhos e situações descontraídas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Clima

Conforme a astróloga, as mudanças climáticas seguirão se mostrando em eventos extremos, como secas, inundações e ondas de calor. A pressão sobre ecossistemas, recursos hídricos e biodiversidade deve crescer.

— Esses marcos ganham peso como sinais para a humanidade repensar seu contrato com a Terra — destaca.

Saúde

Os principais desafios, de acordo com Márcia, estarão no campo da saúde mental e bem-estar. A pressão sobre a mente humana deve aumentar, com burnout, ansiedade, depressão e esgotamento emocional sendo questões centrais.

— As redes sociais, algoritmos e a exposição constante poderão amplificar comparações, inseguranças e solidão, mesmo com uma aparente "conexão global" — afirma.

Ela acrescenta que, por outro lado, terapias energéticas, práticas de autocuidado, medicina integrativa e conteúdo espiritual terão maior demanda. Segundo Márcia, a consciência coletiva exigirá espaços de silêncio, resiliência emocional e cura integrativa.

Política e sociedade

Márcia explica que, no caso do Brasil, júpiter em Gêmeos reforça o fluxo de informação, comunicação, mídia, educação e diplomacia. Até junho, o Brasil pode aproveitar programas de educação, tecnologia e exportação de conhecimento.

Já quando júpiter ingressar em Leão, haverá ênfase maior em cultura nacional, identidade e turismo, no Brasil como "marca" e em projetos que tragam visibilidade internacional.

Com saturno transitando por Áries, ela ressalta que há um chamado à responsabilidade ativa, à liderança autêntica e à postura de pioneirismo com limites. No Brasil, serão exigidas novas bases governamentais e revisões de estratégias de liderança, complementa.

Ainda conforme Márcia, urano em Gêmeos trará inovação, rupturas tecnológicas, renovação de redes, comunicação política disruptiva e novas plataformas de mobilização social. Quando estiver retrógrado, algumas dessas rupturas devem ser revisitadas, ajustadas ou acolhidas com mais cautela.

A astróloga diz ainda que plutão simboliza transformações profundas, poder invisível e controle coletivo. Em Aquário, remete a coletivo, tecnologia, redes e revoluções sociais.

— Para o Brasil, esse trânsito retrógrado vai ativar processos de revisão de poder tecnológico, instituições ligadas à internet/controle de dados e paradigmas sociais — completa.

Desafios e oportunidades

De acordo com a astróloga, no mapa do Brasil, urano e plutão em signos de ar (Gêmeos e Aquário) favorecem movimentos sociais, causas ambientais e transformações tecnológicas.

— É um tempo de revolução coletiva, no qual o povo se une em torno de ideais mais progressistas — destaca.