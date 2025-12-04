Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 4 de dezembro de 2025

Nesta quinta-feira, acontece a última superlua de 2025 Onkamon / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, a Lua entra oficialmente em sua fase cheia às 20h14, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O evento chama atenção não apenas por encerrar mais um ciclo lunar, mas também por representar a última superlua de 2025.

Nessa noite, o satélite natural da Terra aparecerá com brilho intenso e com um tamanho aparente maior do que o normal, destacando-se no céu de forma marcante. Quem perder a observação na quinta-feira ainda poderá acompanhar o fenômeno na noite de sexta-feira (5), quando seu disco continuará bastante iluminado.

Características da superlua

A superlua acontece quando a Lua cheia coincide com o perigeu, ponto da órbita em que o satélite está mais próximo da Terra. Essa combinação faz com que ela pareça maior e mais brilhante do que nas luas cheias comuns. A diferença pode chegar a até 14% no tamanho aparente e cerca de 30% no brilho, o suficiente para impressionar observadores a olho nu. Esse efeito é resultado da trajetória elíptica da Lua, que alterna períodos de maior e menor aproximação em relação ao nosso planeta.

A Lua cheia costuma proporcionar paisagens marcantes Winsartwork / Shutterstock | Portal EdiCase

Lua na fase cheia

A fase cheia ocorre quando o Sol ilumina totalmente a face da Lua voltada para a Terra. Nesse alinhamento, Sol, Terra e Lua ficam praticamente posicionados em linha reta, permitindo que seu disco seja visto em completa luminosidade. É por isso que esse é o momento mais valorizado pelos amantes da astronomia, pois a Lua cheia costuma proporcionar paisagens marcantes, maior facilidade para observação e um brilho natural que domina o céu noturno.

