Lanches saudáveis com frango: 3 receitas proteicas para o dia a dia

Incluir pequenos lanches mais nutritivos ao longo do dia pode transformar a rotina sem exigir grandes mudanças na alimentação. Para quem busca praticidade e sabor, o frango aparece como uma excelente base proteica, ajudando na saciedade e combinando com preparações rápidas.
Pensando nisso, confira 3 lanches saudáveis com frango, versáteis e com ingredientes do dia a dia, perfeitos para quem precisa manter equilíbrio e não quer abrir mão de comida gostosa!
Wrap de frango
Ingredientes
- 300 g de peito de frango cortado em tiras finas
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sal
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/2 colher de chá de páprica doce
- Suco de 1/2 limão
- 2 tortilhas
- 1 xícara de chá de alface picada
- 1 xícara de chá de tomate cortado em cubos
Modo de preparo
Coloque as tiras de frango em uma tigela e tempere com sal, pimenta-do-reino, páprica doce e suco de limão. Misture bem. Depois, aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione o frango e grelhe por 6 a 8 minutos, mexendo às vezes, até dourar e ficar bem cozido. Retire do fogo e reserve.
Depois, aqueça cada tortilha por 10 segundos em fogo baixo de cada lado em uma frigideira seca, apenas para amaciar. Coloque a tortilha aberta em um prato. Distribua uma camada de alface, depois o tomate. Acrescente o frango grelhado, mantendo tudo centralizado. Dobre as laterais para dentro e enrole apertando levemente, formando o wrap. Corte ao meio e sirva.
Crepioca recheada com frango cremoso e milho-verde
Ingredientes
- 2 ovos
- 3 colheres de sopa de goma para tapioca
- 1 pitada de sal
- 1 pitada de cúrcuma
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 1/4 de xícara de chá de milho-verde
- 2 colheres de sopa de cenoura ralada
- 3 colheres de sopa de creme de ricota
- 1 colher de chá de cebolinha picada
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 folha de alface
- Cebolinha picada para finalizar
- 1 rodela de tomate
- 1 rodela de rabanete
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque os ovos, a tapioca, o sal e a cúrcuma. Misture bem com um garfo até formar uma massa homogênea. Depois, aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Despeje a mistura e espalhe para formar um círculo. Cozinhe por cerca de 2 minutos até firmar e dourar levemente. Vire com cuidado e deixe cozinhar por mais 1 minuto. Retire da frigideira e reserve sobre um prato.
Em seguida, em uma tigela, coloque o frango desfiado, o milho-verde, a cenoura, a cebolinha, o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o creme de ricota e misture até ficar um creme encorpado. Coloque a folha de alface no prato, posicione a crepioca aberta sobre a alface e espalhe o recheio cremoso no centro, formando uma faixa generosa. Dobre a crepioca ao meio. Finalize com cebolinha picada por cima. Decore com a rodela de tomate e de rabanete. Sirva em seguida.
Muffin de frango e legumes
Ingredientes
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 2 ovos
- 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/4 de xícara de chá de cebola picada
- 2 colheres de sopa de aveia em flocos finos
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/4 de colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Azeite para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em uma tigela, misture os ovos, a aveia, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Adicione o frango desfiado, a cenoura, a cebola e a salsinha. Misture tudo. Depois, distribua a massa em forminhas de muffin untadas com azeite e enfarinhadas com farinha de aveia, preenchendo 3/4 da capacidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, até firmar e dourar levemente. Desenforme e sirva morno ou frio.