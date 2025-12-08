Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video entre 08 e 14 de dezembro

Os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video estão um melhor do que o outro Miguel Lagoa / Shutterstock | Portal EdiCase

Prepare a pipoca e escolha o seu provedor de streaming favorito, porque os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video estão um melhor do que o outro. Entre as novidades, há o retorno de uma série, um filme aguardado pelo público e produções de romance/comédia que prometem dominar os momentos de lazer em dezembro. As categorias de suspense e documentário musical também prometem agradar os assinantes com duas tramas envolventes.

A seguir, confira mais informações sobre as novidades que chegam à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video esta semana!

1. Merv (10/12) – Prime Video

“Merv” conta a história de um casal que se separa e precisa dividir a guarda de seu cachorro Reprodução digital / Amazon MGM Studios | Portal EdiCase

Estrelada por Zooey Deschanel (Anna) e Charlie Cox (Russ), “Merv” conta a história de um casal que se separa e precisa dividir a guarda de seu cachorro, Merv — um cão extremamente inteligente que acaba ficando deprimido com a nova rotina. Para tentar reanimá-lo, Russ o leva em uma viagem para a Flórida, mas encontra Anna no mesmo lugar. A partir daí, a tentativa de reacender antigos sentimentos no pet também pode despertar algo a mais no casal.

2. Percy Jackson e os Olimpianos (10/12) – Disney+

“Percy Jackson e os Olimpianos” acompanha a jornada de Percy em busca do lendário Velocino de Ouro e do melhor amigo Grover no mar de monstros Reprodução digital / Walt Disney Pictures | Portal EdiCase

Para alívio dos fãs, “Percy Jackson e os Olimpianos” finalmente está de volta ao catálogo do Disney+. Desta vez, com aventuras ainda melhores do que as da temporada anterior. Após o acampamento Meio-Sangue — lar dos semideuses — ser atacado, Percy (Walker Scobell) embarca em uma perigosa missão no Mar de Monstros para encontrar o lendário Velocino de Ouro, o único capaz de salvar o local, e o seu melhor amigo Grover Underwood (Aryan Simhadri). “[…] A sobrevivência de Percy será necessária para impedir Luke e o titã Cronos em seu plano de derrubar o Olimpo”, descreve a sinopse oficial.

3. Diga-me Baixinho (12/12) – Prime Video

“Diga-me Baixinho” acompanha a história de um triângulo amoroso entre uma jovem e dois irmãos Reprodução digital / Amazon MGM Studios | Portal EdiCase

Um filme espanhol protagonizado por Alicia Falcó, Fernando Lindez e Diego Vidales, “Diga-me Baixinho” é a nova aposta romântica do Prime Video para jovens-adultos. Na trama, Kamila Hamilton é uma jovem que acredita ter toda a sua vida sob controle. Contudo, os irmãos Di Bianco voltam a cruzar seu caminho, ameaçando destruir a imagem que ela criou de si.

Tudo isso porque, há sete anos, um primeiro beijo com Thiago e a superproteção de Taylor, seu melhor amigo, marcaram a sua vida. Agora, resta saber se o trio se unirá novamente ou se novos — e antigos — sentimentos poderão destruir de vez a relação deles.

4. Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out (12/12) – Netflix

“Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” acompanha a jornada do detetive Benoit em mais um caso que parece inexplicável Reprodução digital / Netflix e T-STREET Productions | Portal EdiCase

Terceiro filme da franquia Knives Out, “Vivo ou Morto: Um Mistério Knives Out” acompanha mais um caso do perspicaz detetive Benoit Blanc (Craig). Tudo começa quando o líder de uma igreja em uma pequena cidade é assassinado misteriosamente durante uma missa. O ocorrido parece inexplicável, e é então que a chefe de polícia Geraldine Scott (Mila Kunis) decide unir forças com Benoit para encontrar o culpado. O problema é que toda a investigação parece não fazer sentido.

5. Taylor Swift: The End of an Era (12/12) – Disney+

“Taylor Swift: The End of an Era” mostra o processo de criação e o impacto do “The Eras Tour” Reprodução digital / Object & Animal e Disney+ | Portal EdiCase

O “The Eras Tour” definitivamente marcou a carreira da cantora Taylor Swift e, para apresentar ao público os bastidores desse sucesso, a produtora Object & Animal desenvolveu uma série documental com seis episódios, mostrando o processo de criação, o impacto e uma Taylor Swift longe dos holofotes.

“Além disso, a série dá destaque a outros artistas, membros da família e amigos, incluindo Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Florence Welch, entregando uma perspectiva nunca antes vista de tudo o que foi necessário para criar um fenômeno”, descreve a sinopse oficial.

6. Para Sempre no Meu Coração (13/12) – Netflix

“Para Sempre no Meu Coração” acompanha a história de um homem influente e de uma cantora que enfrentam obstáculos sociais para ficarem juntos Reprodução digital / O3 Medya e Netflix | Portal EdiCase