Horóscopo semanal: previsões para os signos de 22 a 28 de dezembro de 2025

A posição dos astros nesta semana favorecerá ações decisivas nos projetos pessoais Adul Na-ranong / Shutterstock

Nesta semana, o Sol seguirá em conjunção com Marte e Vênus e entrará no signo de Capricórnio no dia 22 de dezembro. Esses movimentos favorecerão ações decisivas nos projetos pessoais e o foco no setor profissional, aumentando assim a confiança. Contudo, o Astro-Rei também fará quadratura com Netuno, sugerindo tendência a desilusões ou enganos no trabalho.

Mercúrio em Sagitário seguirá sem aspectos, sinalizando uma comunicação direta e a expansão dos horizontes, seja por meio de viagens, estudos ou trocas de ideias filosóficas. Ao mesmo tempo, poderá haver excesso de otimismo e falas impulsivas, o que exigirá bastante atenção.

Por sua vez, Vênus em Sagitário fará conjunção com o Sol e Marte e quadratura com Netuno e Saturno, apontando um cenário para os relacionamentos marcado por entusiasmo e liberdade. No entanto, tais momentos poderão ser interrompidos por obrigações ou desentendimentos. Portanto, cada nativo deverá equilibrar idealizações com a realidade.

Além disso, Marte em Sagitário fará conjunção com o Sol e Vênus, trazendo uma dose extra de dinamismo e coragem para investir em novos objetivos, especialmente os que envolvem questões pessoais. Todavia, haverá a possibilidade de ações impulsivas ou conflitos emocionais, o que exigirá cautela.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá dedicar atenção ao que realmente almeja e agir com paciência Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Nesta semana, você poderá sentir uma grande pressão no trabalho, o que o(a) levará a se mostrar mais forte e determinado(a). Haverá bastante energia para produzir, mas também a tendência a se perder em detalhes ou ilusões, dificultando a clareza nas decisões e gerando desconfortos.

Para amenizar a situação e resolver as pendências, deverá dedicar atenção ao que realmente almeja e agir com paciência. Também será preciso encontrar o equilíbrio entre ambição e reflexão. Nos relacionamentos, desafios na comunicação possivelmente surgirão, exigindo sinceridade para evitar mal-entendidos.

Touro

O desejo do taurino de explorar novas ideias e repensar sua visão de mundo estará em alta Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Um desejo de explorar novas ideias e, até mesmo, repensar sua visão de mundo estará presente e o(a) levará a caminhos desconhecidos. Para ajudá-lo(a) no processo, haverá bastante energia para aprender. Apesar disso, você tenderá a se desviar por distrações ou visões pouco claras. Portanto, tome cuidado com ilusões ou falsas promessas.

No campo financeiro, possivelmente enfrentará questões complexas, como dívidas ou investimentos. Diante disso, procure controlar os impulsos, buscando refletir antes de tomar decisões importantes. Nos relacionamentos, evite idealizações, pois elas causarão frustrações.

Gêmeos

O geminiano deverá tomar cuidado com expectativas irreais Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Questões emocionais e financeiras trarão tanto desafios quanto oportunidades de crescimento. Nesse cenário, você desejará avaliar as parcerias, especialmente as que giram em torno dos recursos compartilhados ou investimentos.

Contudo, poderão surgir momentos confusos e emoções intensas, dificultando a clareza e influenciando as suas decisões. Logo, tome cuidado com as expectativas irreais. No setor afetivo, procure agir com sinceridade e transparência para evitar mal-entendidos. Também será necessário refletir sobre o que realmente deseja em seus relacionamentos.

Câncer

O canceriano poderá sentir emoções intensas que o levarão a querer mudanças rápidas Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você tenderá a buscar clareza e harmonia nos relacionamentos. Inclusive, haverá bastante energia para se envolver com os outros. Entretanto, poderão surgir confusões ou desentendimentos nesse setor, especialmente quando as expectativas em relação à pessoa amada não se alinharem com a realidade.

Além disso, as emoções intensas o(a) levarão a querer mudanças rápidas. Diante desses cenários, procure ter cuidado com as decisões impulsivas, ser honesto(a) consigo sobre o que realmente deseja e evitar idealizações. Na rotina, a comunicação e a organização serão necessárias para não se perder em detalhes.

Leão

O leonino terá um período favorável para colocar em prática projetos que exigem esforço constante Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Seu foco estará na busca por aprimorar a rotina, o que resultará em mais eficiência nas tarefas diárias. Será um período favorável para colocar em prática projetos que exigem esforço constante. No entanto, caso as expectativas não correspondam à realidade, poderão surgir frustrações. Ainda nesta semana, questões relacionadas ao trabalho em equipe e à saúde pedirão equilíbrio entre responsabilidades e autocuidado.

No campo afetivo, você sentirá a necessidade de se expressar livremente e buscar prazer. Porém, esse cenário possivelmente provocará desafios se não houver clareza nas intenções. Logo, tome cuidado para não se perder em fantasias.

Virgem

A atenção do virginiano estará voltada para as questões pessoais Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A sua atenção se voltará para as questões pessoais e a busca por alegria e diversão. Nesse cenário, a vontade de se expressar estará presente. Todavia, você deverá tomar cuidado com as idealizações, sobretudo em assuntos afetivos. Isso porque sentirá que as coisas não estão fluindo como gostaria, o que provocará desconfortos e frustrações.

No ambiente familiar, buscará refletir, resolver questões do passado e dar mais atenção à sua base emocional. No trabalho, poderão surgir boas oportunidades. Ainda assim, a clareza na tomada de decisões será essencial para evitar mal-entendidos.

Libra

O libriano se sentirá mais motivado a resolver assuntos pendentes, transformar as emoções e buscar conforto Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Ao longo desta semana, a sua atenção estará voltada para o ambiente familiar e questões emocionais profundas. Haverá motivação para resolver assuntos pendentes, transformar as emoções e buscar conforto, harmonia e segurança no lar.

Contudo, a comunicação com familiares ou pessoas próximas poderá se tornar intensa, levando a confusões, sobretudo se você não expressar de forma clara os seus sentimentos. Também deverá ter cuidado com as reações impulsivas ou baseadas em suposições, pois elas possivelmente provocarão ilusões ou mal-entendidos.

Escorpião

O escorpiano desejará se comunicar de forma mais intensa e engajada Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Ideias, aprendizados e interações com pessoas próximas receberão bastante atenção nesta semana. Inclusive, você desejará se comunicar de forma intensa e engajada, bem como investir em atividades intelectuais e momentos de diversão. Apesar disso, deverá tomar cuidado com confusões, especialmente ao expressar os seus desejos.

Ademais, procure não idealizar certas situações ou pessoas. Nas finanças, desafios poderão surgir. Será necessário alinhar as suas ideias financeiras com a realidade, aplicando os recursos de forma prática. Nas relações, sobretudo nas mais íntimas, busque deixar evidente o que espera do outro.

Sagitário

O sagitariano sentirá bastante energia para buscar bons resultados em questões materiais Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

O seu foco estará voltado para as questões materiais e os valores pessoais. Haverá bastante energia para buscar bons resultados nesses setores, especialmente no financeiro. Ao mesmo tempo, reflexões sobre autoestima e segurança poderão aflorar. Por conta disso, tome cuidado para não se deixar levar por ilusões ou expectativas irreais.

Será importante agir corretamente e com senso de realidade. Por sua vez, o setor afetivo exigirá clareza em relação aos desejos e às intenções, sobretudo se houver um certo distanciamento entre o que você espera e o que o outro tem a oferecer.

Capricórnio

O período será importante para o capricorniano revisar os objetivos e ajustar os planos Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Você estará mais introspectivo(a) nesta semana, refletindo sobre o que realmente importa. Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de tomar decisões firmes. Será um período importante para revisar os objetivos e ajustar os planos. Por outro lado, poderão surgir dúvidas em relação ao caminho a seguir, assim como conflitos de interesses.

Diante disso, busque evitar decisões impulsivas e exercer a clareza e a flexibilidade ao se comunicar. Também será preciso agir com discernimento, autonomia e confiança, harmonizando a energia pessoal com os objetivos de longo prazo.

Aquário

O aquariano sentirá uma dose extra de motivação para transformar a rotina e organizar as prioridades Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

A reflexão sobre a vida, os objetivos e as conexões profundas ganhará destaque. Haverá, inclusive, uma dose extra de motivação para transformar a rotina e organizar as prioridades, especialmente em relação aos valores pessoais e a como se conecta com os outros. Além disso, você estará mais sensível às necessidades alheias.

Em contrapartida, questões do passado possivelmente surgirão, pedindo ajustes importantes. Também poderá se sentir sobrecarregado(a) com as expectativas internas. Por conta dessas energias, procure evitar atitudes precipitadas, buscando clareza antes de agir.

Peixes

Uma energia intensa poderá levar o pisciano a agir de maneira mais correta Tanya Syrytsyna / Shutterstock | Portal EdiCase

Haverá maior foco nos objetivos sociais e profissionais, com um desejo de avançar nesses setores. Também surgirá bastante motivação para colaborar em projetos coletivos. Para melhorar, uma energia intensa o(a) levará a agir de maneira correta. Será um período importante para buscar apoio de pessoas influentes. Porém, tensões possivelmente surgirão, especialmente quando as expectativas não se alinharem com a realidade.