Gloria Pires fala sobre a chegada aos 60 anos e a estreia como diretora: "Não existe prazo de validade para o desejo"

Gloria Pires estreia na direção de um longa-metragem.

Não há o que Gloria Pires ainda não tenha feito. Na TV, ela interpretou a filha de ninguém menos do que Sônia Braga em Dancin’ Days, enganou quem pôde como Maria de Fátima na primeira versão de Vale Tudo, deu vida a gêmeas de personalidades opostas em Mulheres de Areia e foi Ana Terra na adaptação de O Tempo e o Vento, um dos maiores clássicos da literatura gaúcha.

No cinema, trocou de lugar com Tony Ramos em Se Eu Fosse Você, e interpretou personagens históricos como a psiquiatra Nise da Silveira e a arquiteta Lota de Macedo Soares, em Nise: O Coração da Loucura e Flores Raras, respectivamente. Papéis icônicos não faltam ao longo de quase seis décadas de carreira. Agora, ela assume um novo capítulo em sua trajetória: o de diretora.

Gloria Pires estreia na direção com Sexa, comédia romântica também estrelada pela carioca de 62 anos, atualmente em cartaz nos cinemas. Na trama, ela vive Bárbara, uma mulher cheia de energia que, ao completar 60 anos, se vê envolvida no conflito entre o medo de envelhecer e a sensação de não se reconhecer como uma sexagenária. A partir disso, ela decide ressignificar a data, permitindo-se novos desafios e descobertas.

Eu me permito hoje coisas que não me permitia. Buscava sempre agradar, aceitar, lidar com tudo. Hoje, a Gloria Pires é integral, com tudo que isso tem de bom e de ruim. GLORIA PIRES Atriz e cineasta

Segundo Gloria, toda a experiência acumulada ao longo da carreira a preparou para esse momento atrás das câmeras. Ao se deparar com o roteiro de Guilherme Gonzalez, a artista se identificou com a história e entendeu que era hora de se desafiar também como diretora.

— É um filme despretensioso. O humor é a forma mais legal de absorver conceitos e também a mais bacana de aprender. O audiovisual, a cultura de forma geral, está muito presente na vida das pessoas. Com o streaming, isso virou um hábito enorme. Acho que é um espaço para trazer ideias, novos olhares, para propor, em uma hora e vinte de diversão, novos pensamentos e reflexões — afirma.

Um filme feito por e para as mulheres

Além de colaborar com o roteiro – que também leva a assinatura de Bianca Menti –, Gloria relata que dirigir e atuar simultaneamente foi um grande desafio. Para esse momento, pôde contar com uma produção formada majoritariamente por mulheres, sobretudo nas chefias de equipe.

— Eu procurei, justamente por saber do desafio de atuar e dirigir, ter um roteiro sobre o qual tivéssemos muita certeza. Tínhamos uma base muito sólida, na qual todo mundo acreditava. Foi um ambiente de muita construção, mas isso também é a direção. Foi um desafio delicioso de viver. Muito revelador e construtivo — exalta a nova cineasta.

Antes de Sexa, Gloria Pires também já havia estado atrás das câmeras, ao assinar a produção de A Suspeita (2021), longa que lhe rendeu seu primeiro kikito de melhor atriz, no Festival de Cinema de Gramado, em 2021. Em 2013, ela já havia recebido o troféu Oscarito.

Com um elenco de nomes de prestígio - como Isabel Fillardis, Thiago Martins, Rosamaria Murtinho, Eri Johnson e Valéria Barcellos -, o filme aborda questões contemporâneas presentes na vida de uma mulher sexagenária, como o etarismo, o machismo, a relação com os filhos e as amizades femininas. Por isso, Gloria destaca que o filme é uma carta de afeto a todas as mulheres.

— Não existe prazo de validade para o desejo, para o recomeço, para você se ver de outro jeito. Não importa a idade. Você pode se reinventar, se permitir, se amar, se expressar.

O passar dos anos também tem sido visto com generosidade pela atriz. Até mesmo os fios brancos, adotados por ela durante a pandemia, eram um desejo antigo, apesar das opiniões contrárias do marido, o cantor Orlando Morais, com quem está há quase 40 anos, e dos filhos.

— Tenho rugas, flacidez, estes cabelos são meus. E isso não me faz sofrer. Quando eu era mais jovem, talvez pensasse nesse momento com mais dificuldade. Minha saúde é melhor agora: quero ter saúde para curtir a velhice e tudo pelo que trabalhei — disse a atriz, à época.

Em entrevista a Donna, Gloria Pires conta o que a motivou a assumir esse desafio atrás das câmeras, como viveu a chegada aos 60 anos e reflete sobre as múltiplas camadas de ser mulher.

Confira a entrevista com Gloria Pires

Sexa marca sua estreia como diretora de longa-metragem. O que a motivou a assumir esse novo lugar no audiovisual depois de tantos anos como atriz?

Era algo que já pensava em fazer em algum momento da minha vida. Eu, graças a Deus, tenho uma carreira muito profícua. Quando o Sexa veio parar na minha mão, eu considerei um presente porque é um lugar raro de se ver: uma mulher de 60 anos, que quer curtir a vida, que questiona a sexualidade, os padrões e mostra também toda essa fragilidade. Então, como personagem, me interessou muito.

E, estando eu vivendo também todas essas questões, achei que tinha conhecimento suficiente para me arriscar nessa primeira aventura na direção, um lugar que eu via de longe. Sempre fui, como atriz, alguém para quem tudo importava no set. Sempre observava muito essa dinâmica, porque me interessa e porque entendo que é um conjunto de ações e decisões que tiram uma história do papel e a colocam em pé, e todas essas decisões são fundamentais e importantes. Era algo que eu queria experimentar.

A gaúcha Valéria Barcellos faz parte do elenco do filme, interpretando uma médica. Como foi essa parceria?

Quando a chamei, queria uma personagem para ela. Eu disse para ela: “você é tão talentosa, tão premiada, queria ter uma personagem que fosse realmente para você”, e ela respondeu: “para mim é muito importante estar num trabalho em que a personagem que vou fazer não é uma artista ou uma pessoa excêntrica”. Quando ela trouxe esse olhar, foi algo que eu nem tinha pensado.

É legal ver uma mulher trans numa posição de médica. É algo ainda difícil de enxergar no audiovisual, mesmo em pequenos papéis, porque os padrões são sempre reafirmados. Acho fundamental romper com isso, mesmo delicadamente, mesmo em uma comédia romântica.

Então você vê como é importante esse ponto de vista e a inclusão. Porque quando há inclusão e há escuta – e não adianta ser inclusão de vitrine – isso vai dando contornos para a realidade que queremos ver representada. Fiquei muito feliz pela fala dela e por ela ter aceitado.

Bárbara enfrenta inseguranças em relação ao envelhecimento. O quanto essa personagem dialoga com questões suas e de mulheres ao seu redor?

Na minha adolescência, existia o termo “balzaquianas”, que eram as mulheres de 30 anos, que tinha uma conotação negativa. Quando li (Honoré) Balzac, entendi que era uma referência porque ele achava essas mulheres interessantes. E isso passou a fazer sentido para mim.

Mas questão é: o que a gente realmente é? É a partir do olhar do outro que muitas mulheres se veem, e é aí que está o grande incômodo, onde ficamos patinando. Se eu não me enquadrar no que o outro espera, eu não tenho valor? Só que não. O que faz alguém ter essa visão é justamente o afastamento do que é ser mulher – dessa multiplicidade incrível de mulheres dentro de uma só. Aquela música da Rita Lee (Pagu) fala disso.

O grande questionamento para mim foi aos 30. Eu estava com um prato cheio acontecendo ao mesmo tempo: filho, carreira, casamento. Então, os 60 vieram como a cereja do bolo. Mas você não faz omelete sem quebrar ovos: tem embates e ajustes para as coisas acontecerem de forma verdadeira. A maturidade tem sido muito legal para mim.

E, aos 62 anos, como é o seu olhar sobre a Gloria Pires?

Integral no grau máximo: o bom e o ruim, o bem-humorado e o mal-humorado. Eu me permito hoje coisas que não me permitia. Buscava sempre agradar, aceitar, lidar com tudo. Hoje, a Gloria Pires é integral, com tudo que isso tem de bom e de ruim.

O filme apresenta uma relação amorosa com diferença de idade. Como você vê a importância das relações afetivas na vida da mulher madura?

Voltando ao ponto de vista da Bárbara: ela se acha uma carta fora do baralho. E percebe que não: ela é uma mulher interessante, que tem muito a trazer para um relacionamento. Construir isso com um cara 25 anos mais jovem, mas com amadurecimento da vida que ele teve, existe essa troca. Isso faz a pessoa se sentir viva.

A Bárbara ainda não se encontrou, está num limbo. Não é mais a gatinha, embora mantenha no visual a ideia da juventude. Dentro, já não é aquela mulher. O encontro com ela mesma é deflagrado por Davi, não como herói romântico, mas como contraponto do que ela pensa sobre si. Isso, claro, vira problema em algum momento: o filho não pode saber, ela fica num lugar desconfortável, mas se sente viva. Isso é maravilhoso, é isso que a movimenta.

A Bárbara tem uma trajetória de autoconhecimento, especialmente a partir da relação com Davi, que é quase o oposto do filho dela – um personagem marcado por atitudes preconceituosas. O Davi pode ser visto como um retrato de uma nova masculinidade?

O filho é, como ela diz, muito mimado. A mãe protegeu e mimou. Deu a ideia de que ele é o dono, o rei, quem manda, quem sabe tudo, esse pequeno poder cria um pequeno monstro. Então, trazer dois homens de idade semelhante cria uma imagem importante para fortalecer esse novo masculino.

Meu pai (ator e humorista Antônio Carlos Pires, que faleceu em 2005) era assim: não me lembro de ver minha mãe (produtora Elza Pires) fazendo o prato do meu pai, nem dele pedindo coisas. Ele era muito proativo, compartilhavam tudo, dentro e fora de casa. Essa presença masculina responsável e afetuosa é rara. Além disso, muitas famílias nem contam com uma figura masculina no núcleo. Acho que é uma história importante que o filme traz.

Isabel Fillardis vive Cristina, uma amiga fundamental para a protagonista. Como foi essa construção e como você enxerga a importância das amizades entre as mulheres?

Isabel e eu somos amigas há mais de 30 anos e nunca tínhamos trabalhado juntas. Quando li o roteiro, só veio a Isabel na minha cabeça. Parece que os personagens escolhem seus atores. Acredito nisso.

De fato, somos amigas, nos acompanhamos nas lutas há muito tempo, existe admiração real. Isso tudo se imprime na nossa dinâmica. Ela, sendo uma mulher preta, ser a portadora dos bons conselhos… Em geral, o papel cômico serve como respiro, mas tudo que ela fala é embasado e sábio. É real.

Ela, mesmo sendo 10 anos mais jovem que a Bárbara, ainda não chegou a esse lugar da protagonista porque já tem uma mentoria, está pegando essa sabedoria da personagem da Rosamaria Murtinho. Quando ela diz “Eu sei tudo que tive que fazer para chegar aqui”, é isso: uma vida de superação e conquistas. Ela está empoderada do prazer dela, do desejo dela, do olhar sobre ela.

Essa dinâmica, quando acontece na amizade feminina real, é transformadora. Digo isso porque tenho um grupo de mulheres amigas muito próximas.

Assista ao trailer de Sexa