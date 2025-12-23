“Ficará eterna na história”: figuras do universo miss destacam o legado de Ieda Maria Vargas

Ler resumo

Ieda teve um papel fundamental na ampliação da visibilidade do RS e do Brasil no mundo. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma mulher elegante, muito forte, resiliente, inteligente e sempre de alto astral. É assim que será lembrada Ieda Maria Vargas, primeira brasileira a vencer o concurso Miss Universo, segundo figuras e especialistas do mundo das misses. A gaúcha morreu nessa segunda-feira (22), aos 80 anos, em Gramado.

Apesar de lamentarem a perda, colegas e representantes do universo miss também celebram a trajetória de Ieda, ressaltando seu legado. Para a também gaúcha e Miss Brasil 1986, Deise Nunes, ela deixa muitos ensinamentos para futuras gerações:

— Ela deixa esse legado de uma mulher muito forte, com uma personalidade também muito forte. Uma mulher que soube ser miss. Ela foi miss em todos os momentos da vida dela. Então, fica esse aprendizado para todas as meninas que sonham com um título. Além da beleza, existem outros atributos que a miss precisa ter, e a Ieda mostrou isso para todas nós.

Deise também fez história – ela foi a primeira Miss Brasil negra, e conta que Ieda foi uma inspiração importante. Quando se viram pela primeira vez, ela ficou “paralisada”, de tanta emoção por conhecer Ieda.

— Foi muito importante para mim aquele momento. Depois a gente estreitou os laços de amizade, eu frequentava a casa dela, a gente dava boas risadas. Tenho um carinho muito grande por ela, e tenho certeza que ela por mim também. Onde a Ieda chegava ela tomava conta, em qualquer roda de conversa, todo mundo gostava de ouvir as histórias dela — relata.

Força, elegância e valores

Força” é uma palavra frequentemente usada para descrever a primeira Miss Universo brasileira. Ieda recebeu o título em Miami, nos Estados Unidos, quando tinha apenas 18 anos. Com isso, teve um papel fundamental na ampliação da visibilidade do Rio Grande do Sul e do Brasil no mundo, inspirando inúmeras mulheres.

— Ela foi para um concurso internacional em uma época em que não havia o suporte e a estrutura que nós temos hoje, com aulas de oratória, de passarela, de etiqueta, toda uma equipe por trás. Ela conquistou isso em um momento em que as competições de beleza tinham uma representatividade ainda maior do que têm hoje, eram uma vitrine — destaca o especialista em concursos de beleza Paulo Filho.

Após outras brasileiras chegarem longe no Miss Universo sem levar a coroa – enfrentando o vice-campeonato por três vezes na década de 1950 – , Ieda serviu como referência, mostrando que era, sim, possível chegar lá.

— Ela nos deixou na tarde de ontem, mas ficará eterna na história. Com certeza, Ieda marcou não apenas a sua geração, como também as que vieram na sequência. Por mais que os concursos tenham se transformado, com a internet e as redes sociais, histórias como a dela sempre servirão de inspiração e de orgulho para o povo brasileiro — ressalta Filho.

Para o missólogo Evandro Hazzy, além da força, dedicação e dos valores que carregava, Ieda será lembrada por sua elegância ímpar.

— A finesse é da pessoa, se nasce com o glamour, e a Ieda era naturalmente chique. Na época em que ela foi miss não existiam recursos para a mulher se tornar uma expoente, uma referência. Ela tinha que ser naturalmente bela, sem procedimentos estéticos. Ela passava essa naturalidade sendo ela mesma, é da essência dela — afirma.

Homenagens nas redes sociais

Em nota, o perfil oficial do Miss Universe Brasil lamentou a morte de Ieda. A publicação ressalta a carreira da modelo, que abriu caminhos e “colocou o Brasil no centro do mundo e mostrou que nossas mulheres tinham voz, presença e potência para ir além do palco”. E completa: “Ela mudou perspectivas, inspirou gerações e ajudou a construir o que hoje conhecemos como Universo Miss”.

O perfil do concurso Miss Universo também prestou homenagem à gaúcha, ressaltando seu pioneirismo. “Como a primeira mulher do Brasil a conquistar a coroa de Miss Universo, sua elegância e espírito pioneiro deixaram uma marca indelével em nossa história. Que seu legado continue a inspirar as gerações futuras”, diz a nota nas redes sociais (em tradução livre).

O perfil também relembrou a vitória de Ieda no concurso com um vídeo da época:

As misses Julia Gama (Miss Universo 2020) e Maria Eduarda Brechane (Miss Universo Brasil 2023) também escreveram sobre o legado de Ieda nas redes sociais.

“Foi ao conhecer histórias como a da Ieda Maria Vargas que entendi a real dimensão de tudo isso. Não era sobre um título. Era sobre o que ela representou ao ocupar um espaço que, até então, parecia distante para tantas mulheres brasileiras”, afirmou Julia em uma postagem.

“Foi um privilégio conhecê-la e vou guardar para sempre a lembrança de uma mulher doce, gentil e generosa”, destacou Maria.

Maria publicou uma homenagem nos stories nessa segunda-feira. @mari_brechane / Reprodução, Instagram