Esporte ajuda a formar jovens mais seguros e preparados para o futuro

Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2024, 8,7 milhões de jovens entre 14 e 29 anos não completaram o Ensino Médio por terem abandonado a escola ou nunca a terem frequentado. Além disso, o órgão aponta que cerca de 84% dos jovens no país são inativos fisicamente. Esse cenário acende um alerta sobre temas como evasão escolar, insegurança emocional e exposição a comportamentos de risco.

Mesmo em meio a tantos desafios, o esporte surge como uma ferramenta acessível e eficiente para fortalecer crianças e adolescentes. Mais do que movimentar o corpo, ele ajuda a criar vínculos, organizar a rotina e desenvolver habilidades socioemocionais. O esporte ensina disciplina, foco, tomada de decisão e convivência coletiva — pilares essenciais na formação de jovens.

Mario Sérgio Andrade Silva, consultor da AES Impulso, explica que a prática vai além da competição: “O esporte desperta autoconfiança e ensina virtudes para a vida, como respeito e resiliência. Os jovens aprendem a lidar com frustrações e a superar obstáculos internos e externos”.

Benefícios comprovados para famílias e jovens

O relatório “The generational ROI of youth sports” da First Tee e da Harris Poll, com pesquisa realizada com responsáveis por crianças e adolescentes, aponta que:

92% acreditam que o esporte ajuda a desenvolver caráter;

90% afirmam que ele ensina habilidades para a vida;

88% mantêm a prática esportiva no orçamento familiar, mesmo em momentos desafiadores;

Mais de 90% dos pais de adultos reconhecem impactos positivos anos depois da infância.

Esses dados reforçam a ideia de que a atividade física regular contribui para o bem-estar emocional, melhora a autoestima e cria hábitos que acompanham o jovem até a vida adulta.

Uma história que inspira: o caminho de Elielson Tenório

Elielson Tenório conheceu o esporte aos 12 anos, por meio de um projeto social em sua comunidade, na periferia de São Paulo. A rotina de treinos o ajudou a desenvolver disciplina e perspectiva de futuro. Formado em Educação Física e trabalhando com crianças e adolescentes, ele conta que a prática foi decisiva em sua trajetória. “O esporte me levou a lugares que eu jamais imaginei. Ele abriu portas e mudou meu destino. Hoje, quero que outras crianças tenham a mesma oportunidade”, diz.

O exemplo de Elielson Tenório mostra como o esporte pode transformar realidades e criar novas possibilidades de vida. Em muitos projetos comunitários, o treinador esportivo atua não apenas como instrutor, mas como um mentor. Ele orienta, acolhe e acompanha o desenvolvimento dos jovens — dentro e fora da quadra. “Cada treinador é um agente de mudança. Ele ajuda o jovem a reconhecer seu potencial e a entender seu papel na comunidade”, completa Mario Sergio Andrade Silva.

Incentivando a prática esportiva

Para incentivar a prática esportiva no dia a dia das crianças, especialistas recomendam:

Estimular a criança a experimentar diferentes modalidades;

Buscar atividades próximas de casa para facilitar a rotina;

Priorizar a diversão e o aprendizado, especialmente na infância;

Conversar sobre sentimentos, vitórias e frustrações após cada treino;

Acompanhar a evolução, reforçando pequenas conquistas e nunca cobrar resultados.

O esporte como caminho de proteção e pertencimento

A prática esportiva cria vínculos, organiza o tempo e contribui para o desenvolvimento emocional, reduzindo a exposição a comportamentos de risco. Em um país com tantos desafios para a juventude, oferecer acesso ao esporte é também oferecer proteção, perspectiva e pertencimento. “A corrida, como a vida, começa com um primeiro passo. O importante é garantir que jovens tenham a chance de começar”, finaliza Mario Sérgio Andrade Silva.