Doces de Natal: 3 receitas práticas e deliciosas para a ceia

O Natal pede mesa farta, aconchego e aquele toque doce que faz todo mundo sorrir. E, se você quer encantar a família sem passar horas na cozinha, essas receitas de pudim, rabanada francesa e panna cotta de amêndoas são a escolha perfeita. Isso porque elas são práticas, cheias de sabor e transformam qualquer ceia em um momento especial.
A seguir, confira como preparar receitas práticas e deliciosas de doces para o Natal!
Pudim de leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 790 ml de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água quente
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.
Rabanada francesa
Ingredientes
- 4 ovos
- 300 ml de leite integral
- 4 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- 8 fatias grossas de pão de forma
- Manteiga sem sal para fritar
- Açúcar de confeiteiro para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os ovos, o leite integral, o açúcar e a essência de baunilha. Mergulhe as fatias de pão de forma na mistura rapidamente, sem deixar encharcar. Reserve. Em uma frigideira, aqueça a manteiga em fogo médio. Disponha as fatias de pão aos poucos na panela e frite até dourar todos os lados. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.
Panna cotta de amêndoas com creme de chocolate e calda de cereja
Ingredientes
Panna cotta
- 500 ml de leite
- 1 xícara de chá de creme de leite
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas
- 12 g de gelatina incolor sem sabor
- 1 colher de chá de essência de amêndoas
- Óleo de coco para untar
Creme de chocolate
- 100 g de chocolate meio-amargo picado
- 1/2 xícara de chá de creme de leite
- 1 colher de sopa de manteiga
Calda de cereja
- 1 xícara de chá de cereja em calda
- 1/2 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 colher de chá de amido de milho dissolvido em 1 colher de chá de água
Modo de preparo
Panna cotta
Em uma panela, misture o leite, o creme de leite, o açúcar e a farinha de amêndoas. Leve ao fogo baixo e aqueça até levantar vapor, sem deixar ferver. Enquanto isso, hidrate a gelatina conforme as instruções da embalagem. Retire a panela do fogo, adicione a gelatina dissolvida e a essência de amêndoas e mexa. Distribua em forminhas untadas com óleo de coco e leve à geladeira até firmar.
Creme de chocolate e calda de cereja
Em uma panela, aqueça o creme de leite em fogo médio até começar a ferver. Despeje sobre o chocolate picado e misture até derreter completamente. Acrescente a manteiga e mexa até obter um creme brilhante. Reserve. Em outra panela, coloque a cereja, a água e o açúcar e leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, adicione o amido dissolvido e cozinhe até engrossar levemente, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar.
Montagem
Desenforme a panna cotta em um prato fundo. Regue com o creme de chocolate e finalize com a calda de cereja ao redor. Sirva em seguida.