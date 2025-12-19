Ceia de Natal vegetariana: 3 receitas saborosas para impressionar os convidados

Planejar uma ceia de Natal vegetariana pode parecer desafiador à primeira vista, especialmente quando pensamos nos pratos tradicionais que costumam dominar a mesa de fim de ano. Porém, para tanto, há um universo de possibilidades deliciosas e surpreendentes que podem facilmente roubar a cena e conquistar o paladar de todos os presentes, sejam eles vegetarianos ou não.
Confira, abaixo, 3 receitas saborosas para impressionar os convidados na ceia de Natal!
Wellington de cogumelos
Ingredientes
Recheio
- 400 g de cogumelo paris fatiado
- 200 g de cogumelo shiitake fatiado
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de chá de tomilho seco
- 1 colher de chá de alecrim picado
- 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Sal a gosto
- 2 colheres de sopa de farinha de rosca fina
- 2 colheres de sopa de castanha-de-caju triturada
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
Massa
- 500 g de farinha de trigo
- 10 g de sal
- 300 ml de água gelada
- 300 g de margarina vegetal sem sal
- Farinha de trigo para polvilhar
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva para pincelar
- Cranberries e ramos de alecrim para finalizar
Modo de preparo
Recheio
Aqueça uma frigideira grande em fogo médio e adicione o azeite de oliva. Acrescente a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, até ficar translúcida. Junte o alho e refogue por um minuto, sem dourar. Adicione os cogumelos e cozinhe em fogo médio-alto por aproximadamente 10 minutos, mexendo, até que toda a água evapore e o preparo fique seco.
Acrescente o molho de soja, o tomilho, o alecrim, a pimenta-do-reino e ajuste o sal. Abaixe o fogo e adicione a farinha de rosca, a castanha-de-caju e a levedura nutricional. Misture até obter um recheio espesso, úmido e firme. Desligue o fogo e deixe esfriar completamente antes da montagem.
Massa
Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo com o sal. Adicione a água gelada aos poucos, misturando até formar uma massa homogênea. Depois, transfira para uma superfície enfarinhada com farinha de trigo e sove rapidamente apenas até unir.
Modele a massa em formato retangular, envolva em papel-manteiga e leve à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque a margarina vegetal entre duas folhas de papel-manteiga e abra com o rolo até formar um retângulo com cerca de um centímetro de espessura. Leve a margarina à geladeira por 15 minutos para manter firme.
Após, abra a massa gelada em formato retangular maior que a placa de margarina. Posicione a margarina no centro da massa e dobre as laterais, cobrindo completamente. Abra a massa delicadamente com o rolo, sempre no sentido do comprimento. Dobre a massa em três partes, como uma carta. Gire a massa 90º, abra novamente e dobre outra vez.
Envolva a massa e leve à geladeira por 20 minutos. Repita o processo de abrir e dobrar mais duas vezes, respeitando o descanso entre as dobras. Após a última dobra, deixe a massa descansar na geladeira por pelo menos 40 minutos.
Montagem
Depois, abra a massa folhada em formato retangular, com cerca de meio centímetro de espessura. Disponha o recheio frio no centro da massa, formando um bloco compacto em formato de pão. Dobre a massa sobre o recheio, sele bem as extremidades e vire com a emenda para baixo.
Em seguida, transfira para uma assadeira forrada com papel-manteiga. Faça cortes leves na superfície com uma faca afiada, sem perfurar a massa. Pincele toda a superfície com azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até a massa crescer e dourar uniformemente. Retire do forno, aguarde 10 minutos, fatie e finalize com alecrim e cranberries antes de servir.
Ensopado de lentilha com batata
Ingredientes
- 300 g de lentilha seca
- 500 g de batata descascada e cortada em cubos médios
- 200 g de couve-flor cortada em floretes pequenos
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 tomate sem sementes e picado
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 folha de louro
- 1,2 l de água quente
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Hortelã fresca para finalizar
Modo de preparo
Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 5 minutos, mexendo, até ficar translúcida. Depois, acrescente o alho e refogue por um minuto, sem deixar dourar.
Junte o tomate e cozinhe por 3 minutos, até começar a se desmanchar. Após, adicione a páprica doce, o cominho e a folha de louro, mexendo rapidamente para liberar os aromas. Acrescente a lentilha e misture bem com o refogado.
Adicione a água quente, aumente para fogo médio-alto e deixe levantar fervura. Abaixe para fogo médio, tampe parcialmente a panela e cozinhe por 15 minutos, mexendo ocasionalmente. Em seguida, acrescente a batata e a couve-flor. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Cozinhe por mais 20 a 25 minutos em fogo médio, até a lentilha ficar macia e a batata cozida, mantendo o caldo espesso. Ajuste o sal se necessário e desligue o fogo. Deixe descansar por 5 minutos antes de servir e finalize com folhas de hortelã fresca por cima.
Arroz natalino com frutas secas e castanha-de-caju
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz branco
- 4 xícaras de chá de água quente
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 100 g de damasco seco picado
- 100 g de uva-passa
- 80 g de castanha-de-caju picada
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Modo de preparo
Aqueça o azeite em uma panela em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Depois, acrescente o alho e mexa rapidamente. Junte o arroz e refogue por dois minutos. Após, adicione a água quente, tempere com sal e cozinhe até o arroz ficar macio. Desligue o fogo, acrescente as frutas secas, a castanha-de-caju e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente, finalize com a salsinha e sirva.