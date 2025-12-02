Ceia de Natal: 5 receitas de forno para surpreender a família

A noite de Natal merece pratos que valorizem o encontro e tragam aquele clima acolhedor típico da data. Preparações assadas ajudam a transformar a mesa em um convite ao convívio, com aromas que despertam lembranças e criam expectativa. Com ingredientes selecionados e combinações equilibradas, é possível montar um cardápio especial, cheio de sabor e elegância, capaz de encantar todos ao redor.
A seguir, veja 5 receitas de forno para surpreender a família na ceia de Natal!
Peru recheado com farofa
Ingredientes
Peru
- 1 peru de aproximadamente 4-5 kg
- 4 dentes de alho amassados
- Suco de 2 limões
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 3 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 2 ramos de alecrim
- 2 folhas de louro
Farofa
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 cebola picada
- 150 g de bacon cortado em cubos
- 150 g de linguiça calabresa fatiada
- 2 xícaras de chá de farinha de mandioca
- 1/2 xícara de chá de azeitona verde picada
- Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Peru
Em um recipiente, misture o alho, o suco de limão, o vinho branco, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero por todo o peru, inclusive por dentro da cavidade. Coloque também o alecrim e o louro dentro do peru, cubra e leve à geladeira por no mínimo 8 horas, regando com o próprio caldo na metade do tempo. Reserve.
Farofa
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o bacon e a linguiça calabresa e frite até dourar. Junte a cebola e refogue até ficar transparente. Adicione a azeitona e misture. Abaixe o fogo e acrescente a farinha de mandioca aos poucos, mexendo sempre. Tempere com sal e pimenta-do-reino e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Montagem
Retire o peru da geladeira 30 minutos antes de assar. Retire o louro e o alecrim. Recheie a cavidade com a farofa pronta, sem apertar demais. Costure com barbante ou feche com palitos. Coloque o peru em uma assadeira grande, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 2 horas e 30 minutos, regando com o caldo da assadeira a cada 40 minutos. Após esse tempo, retire o papel-alumínio, aumente a temperatura para 200 °C e asse por mais 40 a 60 minutos, até que a pele fique bem dourada. Retire do forno, deixe descansar por 15 minutos antes de fatiar.
Dica: decore com folhas de alface e farofa.
Costelinha de porco com mel e mostarda
Ingredientes
- 1 kg de costelinha de porco
- 3 colheres de sopa de mel
- 3 colheres de sopa de mostarda
- 2 colheres de sopa de azeite
- 4 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de páprica doce
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 1 xícara de chá de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Coloque a costelinha em uma assadeira. Passe o azeite por toda a superfície da carne. Em um recipiente, misture o mel, a mostarda, o alho, a páprica doce, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe essa mistura por toda a costelinha, massageando bem. Deixe descansar por 30 minutos para pegar sabor. Adicione a água no fundo da assadeira sem ser diretamente na carne. Cubra a assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Retire o papel-alumínio. Aumente o forno para 220 °C e asse por mais 20 a 30 minutos, regando a costelinha algumas vezes com o próprio molho para caramelizar. Retire do forno e deixe descansar por 5 minutos. Sirva em seguida.
Lagarto com legumes e molho de vinho tinto
Ingredientes
- 1 kg de lagarto
- 2 colheres de sopa de azeite
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 1 cenoura picada
- 1 talo de salsão picado
- 1 xícara de chá de vinho tinto seco
- 1 xícara de chá de água
- 2 folhas de louro
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o lagarto, faça cortes na carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve por 30 minutos. Após esse tempo, em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Sele todos os lados do lagarto até dourar bem. Retire da panela e reserve.
Na mesma panela, acrescente a cebola, a cenoura e o salsão. Refogue em fogo médio até dourar levemente. Junte o alho e misture. Coloque o lagarto em uma assadeira com os legumes. Adicione o vinho tinto seco, a água e as folhas de louro. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 1 hora e 30 minutos. Retire o lagarto da assadeira e reserve.
Coe o líquido do cozimento para separar o molho dos legumes. Leve esse líquido para uma panela em fogo médio. Acrescente a manteiga e misture até derreter. Polvilhe a farinha de trigo e mexa até engrossar, formando um molho brilhante. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Volte o lagarto para a assadeira e fatie. Coloque o molho de vinho tinto por cima. Sirva em seguida.
Barriga de porco recheada
Ingredientes
Barriga de porco
- 1 peça de barriga de porco aberta
- 2 colheres de sopa de azeite
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- 1 colher de chá de cominho em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Recheio
- 300 g de carne moída suína
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de farinha de rosca
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- 1 colher de chá de orégano
- 1 colher de sopa de manteiga
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Para assar
- 1 xícara de chá de vinho branco seco
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Barriga de porco
Em uma tábua de carne, coloque a barriga de porco com a pele virada para baixo. Espalhe o azeite sobre toda a carne. Passe o alho picado, a páprica defumada, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino sobre toda a superfície, cobrindo bem. Reserve.
Recheio
Em uma frigideira, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a cebola picada e refogue até murchar. Adicione o alho e misture rapidamente. Coloque a carne moída suína e cozinhe até dourar. Tempere com sal, pimenta-do-reino, orégano e salsinha. Desligue o fogo e misture a farinha de rosca até formar um recheio úmido e firme. Deixe esfriar.
Montagem
Espalhe o recheio frio sobre toda a parte interna da barriga de porco. Enrole a barriga como um rocambole, apertando bem. Amarre com barbante culinário em vários pontos para manter firme. Coloque o rocambole de barriga em uma assadeira com a pele virada para cima. Regue com o vinho branco e a água. Cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 2 horas. Retire o papel-alumínio e aumente o forno para 220 °C. Deixe por mais 30 a 40 minutos para a pele dourar e ficar crocante. Retire do forno e deixe descansar por 10 minutos antes de cortar. Sirva em seguida.
Tender com abacaxi
Ingredientes
- 1 tender
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 3 colheres de sopa de mel
- 1 colher de sopa de mostarda
- 1 abacaxi descascado e cortado em rodelas
- Cravos-da-índia a gosto
- 2 colheres de sopa de açúcar
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Faça cortes superficiais em formato de losango no tender. Espete cravos-da-índia nos cruzamentos dos cortes. Coloque o tender no centro de uma assadeira. Em um recipiente, misture a manteiga, o mel e a mostarda. Passe essa mistura por todo o tender. Disponha as rodelas de abacaxi ao redor do tender na assadeira.
Polvilhe o açúcar sobre as rodelas de abacaxi. Adicione a água no fundo da assadeira sem jogar sobre o tender. Cubra a assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Retire o papel-alumínio. Aumente o forno para 200 °C e asse por mais 20 minutos, regando algumas vezes com o caldo que se formar. Deixe o abacaxi dourar levemente. Retire do forno e fatie o tender. Sirva em seguida.