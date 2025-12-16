Ceia de Natal: 3 receitas vegetarianas para fazer no forno

As receitas de forno estão sempre presentes na ceia de Natal, trazendo praticidade e aquele sabor caseiro que remete às tradições da data. Elas permitem reunir diferentes ingredientes em combinações reconfortantes, além de facilitarem o preparo. Inclusive, é totalmente possível apostar em opções vegetarianas, garantindo uma refeição completa para desfrutar com todos ao redor da mesa.
A seguir, confira 3 receitas vegetarianas para fazer no forno para a ceia de Natal!
Batata gratinada vegetariana
Ingredientes
- 1 kg de batata
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua (de molho por 4 horas)
- 1 xícara de chá de água
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho
- 1/2 cebola
- Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e tomilho a gosto
- Farinha de rosca para gratinar
- Água para cozinhar
- Azeite para untar
Modo de preparo
Descasque a batata e corte em rodelas finas. Coloque em uma panela, cubra com água e adicione um pouco de sal. Cozinhe rapidamente em fogo médio até ficar levemente macia, sem desmanchar. Escorra e reserve. Escorra a castanha-de-caju e bata no liquidificador com 1 xícara de chá de água, o azeite, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme liso e encorpado.
Em um refratário untado com azeite, faça camadas de batata e creme, finalizando com o creme por cima. Polvilhe um pouco de farinha de rosca para formar uma crostinha dourada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até borbulhar e gratinar levemente. Retire do forno, finalize com tomilho e sirva quente.
Arroz de forno vegetariano com legumes e amêndoas laminadas
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de ervilha
- 1/2 xícara de chá de milho-verde
- 1/2 xícara de chá de brócolis picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/2 xícara de chá de molho de tomate
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto
- 1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, o brócolis, o milho-verde e a ervilha, refogando por alguns minutos até os legumes ficarem macios, porém ainda firmes. Junte o molho de tomate, o leite vegetal, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem e desligue o fogo.
Em uma tigela grande, misture o arroz cozido com o refogado de legumes até incorporar. Transfira para um refratário untado, espalhando bem. Finalize com as amêndoas por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até aquecer bem e dourar levemente as amêndoas. Retire do forno e sirva.
Quiche vegetariana de legumes
Ingredientes
Massa
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
- 4 a 6 colheres de sopa de água gelada
Recheio
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis
- 1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado
- 1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado
- 1/2 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto
- Salsinha picada para finalizar
Creme
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1 colher de sopa de levedura nutricional
- Sal e noz-moscada em pó a gosto
Modo de preparo
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de quiche ou torta, faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo, o pimentão e o brócolis, refogando rapidamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Desligue o fogo e reserve.
Creme
No liquidificador, bata o grão-de-bico, o leite vegetal, o azeite, a levedura nutricional, o sal e a noz-moscada até obter um creme liso. Espalhe os legumes sobre a massa pré-assada, cubra com o creme e nivele bem. Leve ao forno a 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, ou até firmar e dourar levemente. Retire do forno, finalize com salsinha e sirva.