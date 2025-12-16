Ceia de Natal: 3 receitas vegetarianas para fazer no forno

Batata gratinada vegetariana MariaKovaleva / Shutterstock | Portal EdiCase

As receitas de forno estão sempre presentes na ceia de Natal, trazendo praticidade e aquele sabor caseiro que remete às tradições da data. Elas permitem reunir diferentes ingredientes em combinações reconfortantes, além de facilitarem o preparo. Inclusive, é totalmente possível apostar em opções vegetarianas, garantindo uma refeição completa para desfrutar com todos ao redor da mesa.

A seguir, confira 3 receitas vegetarianas para fazer no forno para a ceia de Natal!

Batata gratinada vegetariana

Ingredientes

1 kg de batata

1 xícara de chá de castanha-de-caju crua (de molho por 4 horas)

crua (de molho por 4 horas) 1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho

1/2 cebola

Sal, pimenta-do-reino moída, noz-moscada em pó e tomilho a gosto

Farinha de rosca para gratinar

Água para cozinhar

Azeite para untar

Modo de preparo

Descasque a batata e corte em rodelas finas. Coloque em uma panela, cubra com água e adicione um pouco de sal. Cozinhe rapidamente em fogo médio até ficar levemente macia, sem desmanchar. Escorra e reserve. Escorra a castanha-de-caju e bata no liquidificador com 1 xícara de chá de água, o azeite, o alho, a cebola, o sal, a pimenta-do-reino e a noz-moscada até obter um creme liso e encorpado.

Em um refratário untado com azeite, faça camadas de batata e creme, finalizando com o creme por cima. Polvilhe um pouco de farinha de rosca para formar uma crostinha dourada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, ou até borbulhar e gratinar levemente. Retire do forno, finalize com tomilho e sirva quente.

Arroz de forno vegetariano com legumes e amêndoas laminadas

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de chá de cenoura cortada em cubos pequenos

1/2 xícara de chá de ervilha

1/2 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de brócolis picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de molho de tomate

1/2 xícara de chá de leite vegetal

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica doce a gosto

1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até ficarem levemente dourados. Acrescente a cenoura, o brócolis, o milho-verde e a ervilha, refogando por alguns minutos até os legumes ficarem macios, porém ainda firmes. Junte o molho de tomate, o leite vegetal, o sal, a pimenta-do-reino e a páprica. Misture bem e desligue o fogo.

Em uma tigela grande, misture o arroz cozido com o refogado de legumes até incorporar. Transfira para um refratário untado, espalhando bem. Finalize com as amêndoas por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até aquecer bem e dourar levemente as amêndoas. Retire do forno e sirva.

Quiche vegetariana de legumes Lecker Studio / Shutterstock | Portal EdiCase

Quiche vegetariana de legumes

Ingredientes

Massa

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

de trigo 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 colher de chá de sal

4 a 6 colheres de sopa de água gelada

Recheio

1 xícara de chá de floretes de brócolis

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1/2 xícara de chá de pimentão vermelho picado

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e páprica a gosto

Salsinha picada para finalizar

Creme

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1/2 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de levedura nutricional

Sal e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Massa

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Acrescente o azeite e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa. Adicione a água aos poucos até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de quiche ou torta, faça furos com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Reserve.

Recheio

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem. Acrescente o cogumelo, o pimentão e o brócolis, refogando rapidamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e páprica. Desligue o fogo e reserve.

Creme