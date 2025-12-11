Cachorro-do-mato: conheça esse animal silvestre da América do Sul

Além de encantarem pela beleza e postura, os cachorros-da-mata também possuem uma grande importância para a biodiversidade Diego Grandi / Shutterstock | Portal EdiCase

Os cachorros-do-mato (Cerdocyon thous) são canídeos silvestres amplamente distribuídos pela América do Sul, excluindo as áreas baixas da Bacia Amazônica. Eles habitam diferentes tipos de ambientes, como áreas de mata, cerrados, manguezais, caatingas e até regiões próximas a zonas urbanas. Essa versatilidade faz com que se tornem uma das espécies mais comuns e bem-sucedidas do continente.

Além de chamar atenção pela aparência elegante e postura cautelosa, o cachorro-do-mato possui comportamentos curiosos que ajudam a compreender sua importância ecológica. Esses animais atuam como predadores e, ao mesmo tempo, como dispersores de sementes, reforçando seu valor para a manutenção da biodiversidade.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre o cachorro-do-mato!

1. Parece um cachorro doméstico

O cachorro-do-mato tem aparência magra e mede cerca de 64 centímetros de comprimento. A pelagem é densa, geralmente em tons de cinza, marrom e preto, formando um padrão mesclado que funciona como camuflagem natural. As orelhas são triangulares e eretas, garantindo excelente audição, enquanto o focinho alongado ajuda na exploração do solo e na captura de presas.

2. É altamente adaptável a diferentes ambientes

O cachorro-do-mato apresenta grande capacidade de adaptação, algo que permite que viva em matas, cerrados, campos e até regiões próximas a áreas urbanas. Essa versatilidade ocorre devido à sua alimentação variada, comportamento flexível e facilidade em explorar áreas com recursos disponíveis. Isso garante a sobrevivência da espécie mesmo em locais que sofreram modificações humanas, mantendo o equilíbrio ecológico em diferentes biomas.

3. Tem hábitos principalmente noturnos

A maior parte das atividades do cachorro-do-mato acontece à noite, quando busca alimento e se desloca por seus territórios. Essa escolha está ligada à busca por segurança, já que a escuridão diminui encontros com predadores e reduz a competição com outras espécies. Além disso, temperaturas mais amenas ajudam a conservar energia durante as caminhadas longas.

O cachorro-do-mato apresenta uma dieta baseada principalmente em frutas, raízes, insetos e pequenos vertebrados Pablo Rodriguez arg / Shutterstock | Portal EdiCase

4. Alimenta-se de forma onívora

Embora pertença à família dos carnívoros, o cachorro-do-mato tem uma dieta onívora, consumindo frutas, raízes, insetos e pequenos vertebrados. Essa flexibilidade alimentar é um dos motivos da ampla distribuição da espécie. A dieta variada também contribui para o equilíbrio ambiental, já que eles controlam populações de pequenos animais e ainda ajudam na dispersão de sementes ao consumir frutos nativos.

5. Vive geralmente em par ou pequenos grupos

Diferentemente de outros canídeos, como lobos, o cachorro-do-mato costuma formar pares monogâmicos ou pequenos grupos familiares. Essa estrutura social fortalece a cooperação em atividades como cuidado com os filhotes e marcação territorial. Além disso, essa forma de vida mais discreta reduz conflitos com outros animais e melhora as chances de sobrevivência da prole, tornando o grupo mais unido e eficiente.

6. Possui excelente comunicação por odores

A comunicação química é uma das ferramentas mais importantes para o cachorro-do-mato. Ele utiliza urina, fezes e secreções corporais para marcar território, avisar sobre perigos e indicar presença a outros indivíduos. Esse comportamento acontece porque esses sinais permanecem ativos por longos períodos, mesmo quando o animal não está por perto.

7. Faro poderoso